台中騎士「單手拎柴」拿高壓水槍狂噴！動保處怒斥：把玩笑當有趣

▲柴柴被強烈水柱沖得哀哀叫，而影片中的男子還沒找到。（圖／Facebook／●【爆廢公社公開版】●）



寵物小組／綜合報導

這種惡作劇太過份了！台中東區25日上午8點30分左右發生一起虐待動物的案件，一名男騎士竟在自助洗車場內，用高壓水槍噴射柴犬，當場害得牠啊啊大叫。整個虐待過程被對街民眾給拍下，目前台中動保處已掌握車牌，將與警方一起追查該名男子，傳喚對方到案說明。

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台中動保處從影片畫面中判斷，行為人有故意騷擾動物等行為。台中動保處表示，通常一般人不會用強力的水柱噴人或動物，從影片中看來，男子是故意、不是不小心，是非常惡意的行為。秘書江淑芬表示，「非常不認同這種行為，做人要有同理心，狗跟我們一樣有感知能力，應該將心比心，這樣的傷害與惡作劇是非常不恰當，不要把玩笑當有趣。」

這則虐待動物的影片是由一名女網友在FB社團《●【爆廢公社公開版】●》所PO出，她寫道，事發地點是台中市東區十甲東路某間自助洗車廠，時間是25日上午8點30分左右。她說明，感覺得出來柴犬相當不舒服，連「人在對面拍攝都聽到狗狗在對面的慘叫聲」。

女網友說，洗車場的水柱「沖人都會痛」，更何況這位騎士虐狗時間長達10分鐘左右，「毛小孩無法選擇跟的主人，但我們選擇養牠們就要負責甚至更疼愛牠們，跟到你這種主人真的替牠們悲哀。」；台中動保處提到，男騎士的行為已違法動物保護法第6條，「任何人不得騷擾、虐待或傷害動物。」

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