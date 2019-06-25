ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

隔紗窗摸完小三喵！轉頭見「愛貓臭臉」站門縫：竟敢偷客兄

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲隔紗窗摸完小三喵！轉頭見「愛貓臭臉」站門縫：竟敢偷客兄。（圖／網友董燕萍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲主子用厭世的眼神殺了媽媽一遍又一遍。（圖／網友董燕萍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／採訪報導

晚上最好戴安全帽和穿防彈背心睡覺！喜歡貓咪的飼主董燕萍這天隔著紗窗，偷偷玩著外面可愛的流浪貓。玩了一陣子後，發現腳邊好像少一隻「小跟班」，轉頭驚見主子angel一臉哀怨，站在門縫處怒瞪媽媽，當場害媽媽笑說，「突然覺得今晚得自己一個人睡了」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

從照片中可見，angel站在兩片門之間，靜靜躲在一片玻璃後方。只見牠用好厭世、好哀怨的表情看向屋內，宛如在說「你...竟敢偷客兄！還把朕關起來！」原來媽媽當時在外面玩流浪貓，玩完順便把門關上，沒想到誤將angel關在外面。媽媽說，「原來牠剛剛跟我一起趴在紗窗門上看浪浪，我都不知道，裡面門關上的時候牠也不叫。」

可愛的angel會吃醋，知道媽媽養了小三之外，還有小四小五。「牠生氣我養了小三小四小五外，最生氣的應該是我玩完了，還忘記牠，忘記牠就算了，還把牠夾起來。」

▲隔紗窗摸完小三喵！轉頭見「愛貓臭臉」站門縫：竟敢偷客兄。（圖／網友董燕萍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

媽媽說，主子平常就喜歡站在紗窗上等我回家，「每次我騎機車回家，牠聽到是我，就會飛奔到紗窗門邊站著，然後狂喵喵喵。」媽媽也得意，在家中只有自己才有這樣的待遇，「如果是家人騎我機車，牠也會知道那不是我，就不會衝到門邊去迎接專屬奴才了。」

媽媽將angel生氣氣的照片分享到貓咪社團，網友看完紛紛在貼文底下留言著，「完了～主子7噗噗」、「超厭世哈哈」、「好可愛噢～鏟屎官還活著嗎？」、「主子：把朕關外面就算了，還養小三...活膩了逆484」、「我要笑死了！這眼神」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲隔紗窗摸完小三喵！轉頭見「愛貓臭臉」站門縫：竟敢偷客兄。（圖／網友董燕萍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

▲可愛的angel。（圖／網友董燕萍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

更多精采影片：

關鍵字： 金吉拉紗窗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

監視器驚見法鬥「交疊姿勢69分」 客廳激戰網笑翻...主人看到秒崩潰

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「養著養著嘴巴變很長」！黑熊嬤還原40年前「大黑狗..

還有7天才開放！保育員忙粉刷、清紅鶴淤泥　呆萌圓仔..

影／藍鵲樹叢抖不停！他納悶放大看「爬滿螞蟻」：夭壽..

影／準備飛美國新家...3米克斯遇長榮罷工卡機場！..

臭臉秋田靠車窗：沒人鳥我！　車主「無理要求」爽歪修..

路邊小小招牌樓上超高級裝潢！板橋業者「違法寄養寵物..

聽到熟悉「啵」聲！橘貓瞬間彈醒...氣到躲桌下「玩..

阿嬤吩咐買4份玉米蛋！她滿頭問號...原來是25k..

虎斑對廁所門「舉掌狂拜拜」　網憋笑重播：忘了喊芝麻..

警察攔查指著歐告瘋狂提問　媽笑：是在臨檢我還是牠？

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑..

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回..

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕.....

浪浪別哭-貓奴請享用！浪浪等家貓咪拍屁屁大全

寵物訓練師-狗狗會咬人是因為玩拔河玩太多？

好味小姐-【貓日常】米香真的可以親訓嗎！？

消瘦汪流浪2年...奇蹟「尋回主人」　撲向熟悉懷抱..

新北市公園隨機稽查寵物晶片　 飼主沒做「這3點」至..

傲嬌貓「翹二郎腿」直盯姐姐　堅持要人哄睡：想要你抱..

偷吃餅乾...小阿金擺「無辜萌臉」可憐CC緊張到眼..

「粗暴基」急拉安全帶　緊張扯錯條網笑：前面有臨檢膩..

小三汪陪爸霸佔沙發怪姿爽睡！　媽欲哭無淚：明明是我..

影／法鬥掰咖吃力拖地爬　娘揭「心機真相」網笑翻：還..

被挑釁超北宋！　萌汪秒變「無尊柴」氣到狂露牙齦嗆聲

帶變色龍急衝浴室！加棍子秒變「捕蟲神器」　網：可以..

大白雞準時叫鳴...交叉步掩面吼「悲情抖音」　網一..

愛貓鑽洗衣機1小時才發現　肺水腫命危...她自責：..

隔紗窗摸完小三喵！轉頭見「愛貓臭臉」站門縫：竟敢偷..

東沙島綠蠵龜「遭漁網困住」　離水太久動不了...照..

「一條毛毛的」狂掃臉...　月月斜眼一瞄嚇壞秒起身..

饅頭夫婦連續5年送愛心　信義房屋台南東區7家分店齊..

工研奧斯卡四大金獎揭密　台泥、momo、新竹物流都..

1年半遊196國家　美畢業生讚台灣「受多國認可」小..

5大惡習讓你美白無效、變黑又長斑！防曬彩妝品竟然是..

親媽嫌棄「長很醜」　心碎女砸千萬整型300次變「怪..

湯姆霍蘭德「保護粉絲秒變臉」　1句話man炸逼哭影..

王世堅又來賭囉…千份雞排壓韓國瑜總統初選出線「會辭..

「粗暴基」急拉安全帶　緊張扯錯條網笑：前面有臨檢膩..

地檢署大門口賞賓士車　C250起標價43萬「甜到蛀..

向工會取回「三寶」證件比取經還難？　長榮航空：協助..

寵物動物熱門新聞

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

爸上班遲到原因太揪心！網全認同

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

汪溝通講前世記憶　媽淚：是兒子

黑耳米克斯幼幼根本是「史努比」

雨夜中找黑狗！開閃燈秒被嚇到笑

貓害跌倒撞昏！暖爸求情不能送養

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

爺爺去旅行了　夫婦領養10歲小..

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

浪汪叼失親幼貓舔臉頰：我保護你

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

讀者迴響

熱門新聞

警察攔查！　狗奴聽完開場白大笑

小魚乾只吃肉　萌貓挑出整排魚刺

爸上班遲到原因太揪心！網全認同

貓皇御駕生小孩　竟不是普通喵星..

黃金獵犬搶劫！　店員嚇按警報器

汪溝通講前世記憶　媽淚：是兒子

黑耳米克斯幼幼根本是「史努比」

雨夜中找黑狗！開閃燈秒被嚇到笑

貓害跌倒撞昏！暖爸求情不能送養

台灣藍鵲全身螞蟻狂抖　看完長腦

爺爺去旅行了　夫婦領養10歲小..

190cm巨嬰汪穿XL胸背卻變..

浪汪叼失親幼貓舔臉頰：我保護你

阿公告狀大家看得懂嗎？　媽求解

高雄浪浪撿花送農友　卻遭砸斷腿

最新影片

更多

鴨群迷路！警察機動隊出手救援　持大箭頭引導 網笑：牠們看得懂？

鸚鵡姐妹花埋頭瘋玩「躲貓貓」　聽媽喊名字秒彈起萌回：在這裡～

愛犬上廁所！家人幫撐「大陽傘」　雨天怕牠淋濕...網笑：娘娘出巡

浪浪別哭-貓奴請享用！浪浪等家貓咪拍屁屁大全

寵物訓練師-狗狗會咬人是因為玩拔河玩太多？

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面