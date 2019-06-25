隔紗窗摸完小三喵！轉頭見「愛貓臭臉」站門縫：竟敢偷客兄

▲主子用厭世的眼神殺了媽媽一遍又一遍。（圖／網友董燕萍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／採訪報導

晚上最好戴安全帽和穿防彈背心睡覺！喜歡貓咪的飼主董燕萍這天隔著紗窗，偷偷玩著外面可愛的流浪貓。玩了一陣子後，發現腳邊好像少一隻「小跟班」，轉頭驚見主子angel一臉哀怨，站在門縫處怒瞪媽媽，當場害媽媽笑說，「突然覺得今晚得自己一個人睡了」。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

請繼續往下閱讀...

從照片中可見，angel站在兩片門之間，靜靜躲在一片玻璃後方。只見牠用好厭世、好哀怨的表情看向屋內，宛如在說「你...竟敢偷客兄！還把朕關起來！」原來媽媽當時在外面玩流浪貓，玩完順便把門關上，沒想到誤將angel關在外面。媽媽說，「原來牠剛剛跟我一起趴在紗窗門上看浪浪，我都不知道，裡面門關上的時候牠也不叫。」

可愛的angel會吃醋，知道媽媽養了小三之外，還有小四小五。「牠生氣我養了小三小四小五外，最生氣的應該是我玩完了，還忘記牠，忘記牠就算了，還把牠夾起來。」

媽媽說，主子平常就喜歡站在紗窗上等我回家，「每次我騎機車回家，牠聽到是我，就會飛奔到紗窗門邊站著，然後狂喵喵喵。」媽媽也得意，在家中只有自己才有這樣的待遇，「如果是家人騎我機車，牠也會知道那不是我，就不會衝到門邊去迎接專屬奴才了。」

媽媽將angel生氣氣的照片分享到貓咪社團，網友看完紛紛在貼文底下留言著，「完了～主子7噗噗」、「超厭世哈哈」、「好可愛噢～鏟屎官還活著嗎？」、「主子：把朕關外面就算了，還養小三...活膩了逆484」、「我要笑死了！這眼神」。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）





▲可愛的angel。（圖／網友董燕萍提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



更多精采影片：