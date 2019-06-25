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阿寶快回家！灰鸚鵡到屏東放風走失　媽傷心呼喊：玩具等你拆

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▲阿寶快回家！灰鸚鵡到屏東放風走失，媽傷心呼喊：玩具等你拆。（圖／網友楽楽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿寶快點回家。（圖／網友蔡馬馬提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

與媽媽分離一個月的阿寶...你在哪裡呢？網友蔡馬馬之前帶灰鸚鵡「阿寶」到屏東南州玩耍，原本想讓牠出籠活動筋骨、看看外面的美景，怎料到下秒悲劇發生！媽媽開始在網路上積極找尋阿寶身影，同時也懸賞2萬塊，希望能快點找回寶貝。

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「阿寶阿寶阿寶寶...看似一隻他人眼裡的灰鸚鵡，卻是媽媽心中第一無二的心頭肉。」蔡馬馬難過地在臉書上表示，意外就在那時瞬間發生，從那刻起，時間一分一秒流逝，我的心也隨著時間，內心的傷痛一分一分累積。這生不如死的離別，孩子一天未平安歸來，我的心，沒有一刻是鬆懈下來，我的心，沒有一刻是放鬆身心。

▲阿寶快回家！灰鸚鵡到屏東放風走失，媽傷心呼喊：玩具等你拆。（圖／網友楽楽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲阿寶已經失蹤1個多月。

媽媽祈求上天賜與神蹟，早日讓阿寶回家。同時也準備了新的玩具，要等阿寶回家時拆，也洗乾淨鳥籠，等待寶貝住進來。媽媽心想，也許阿寶正在某個人家住著，期盼著「阿寶～希望你也可以遇到好心人，吃好睡飽，只要你健康活著，媽媽會一直等你回來，媽媽會一直等待你的好消息的！」

媽媽字字句句對寶貝的呼喊，讓很多網友看了很心疼，紛紛在底下留言著，「馬馬加油，期盼奇蹟出現，阿寶早日回家團圓」、「祈禱阿寶快快平安回家和馬馬團圓，加油」、「這種心痛的感覺。只有失去鳥寶懂」、「加油～goodluck」；也有網友有相同經驗，「看到妳的po文我心如刀割，去年7/17我的布丁也離我而去至今不知去向，希望老天爺能保佑它們平安，知道媽媽都在等它們回來，加油！」。

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▲阿寶快回家！灰鸚鵡到屏東放風走失，媽傷心呼喊：玩具等你拆。（圖／網友楽楽提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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關鍵字： 灰鸚鵡走失

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