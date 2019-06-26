寵物小組／綜合報導

這兩個字應該是所有毛小孩共同討厭的單字！飼主朱彥豪擁有一隻非常怕洗澡的10歲米克斯「胖胖」，膽小的牠一聽到「洗澡」，立刻嚇得跑去躲起來，儘管知道會被抓到，仍然抱持「能躲1秒是1秒」的心態，每次都讓爸爸好氣又好笑，直呼「你以為你這樣就不用洗澡了嗎？」

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▲胖胖：蛤你說啥！（圖／網友朱彥豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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影片中，爸爸向胖胖清楚地說「洗澡！」，胖胖皺眉聽完後，默默低下頭，接著不停收到重複指令。這時，胖胖越聽越不開心，默默往洗手台下方的角落移去。只見牠迅速轉身，慢慢用腳腳爬進去，接著將頭靠在牆壁旁「不想面對」，完全不想理會爸爸的呼喊。

「牠能逃就逃，這次是沒地方能逃了！」爸爸笑說，「牠只要一聽到洗澡，就會拼命地跑給我追。」同時也提到，胖胖是一隻非常膽小的狗狗，遇到下雨、打雷、放鞭炮，都是牠會逃命的原因，「然後洗澡更是要牠的命！」

▲最後胖胖無處可逃，任由爸爸擺布。

爸爸將胖胖的逗趣小片分享到米克斯社團，網友看完在底下留言，「可愛的孩子～就是不要面對」、「瘦瘦表示：頭一縮就過去了」、「汪：喔不～不想洗澡」，還有網友貼心建議，「不要用蓮蓬頭改用水管，至少在洗時抗拒力會少點～我的經驗」、「蓮蓬頭包布，沖力比較沒那麼強，狗狗比較不會怕。」

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▲胖胖：本汪就是一隻不愛洗澡的汪～



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