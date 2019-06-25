出門碰上「哀怨視角」...害他上班天天遲到　小萌貓饋頭技術高超

寵物小組／綜合報導

有養寵物的都知道，毛小孩的萌萌樣總是讓人捨不得出門。住在台北北投區的飼主Atuo Chen每次出門上班，必定遭受閣樓上的眼神小攻擊！每次愛貓都表現出不捨的表情，讓他很難出門，直呼這是「每天上班遲到的理由。」

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這天爸爸東西準備好了，準備出門。這時脊椎感到一股可愛的視線，轉頭一看，看到4歲摺耳貓「貝拉」將頭頭饋在圍牆上，用好迷濛又哀怨的神情，向爸爸方向看過來，當場給他萌得不要不要的。

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▲朕正在思考喵生...。（圖／網友Atuo Chen提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



勾錐的貝拉是一隻古靈精怪的喵星人，之前還面對著牆壁沉思一陣子，當時也是被爸爸錄下來，上傳到貓咪社團笑翻一堆人。這次的小短片也讓網友笑著留言，「好哀怨阿！！！」、「不想放你出門啦XD」。

至於摺耳貓雖然很可愛，牠們並不是「品種」，而是基因缺陷的一種，幾乎所有的摺耳貓天生都會有很多遺傳性的骨骼疾病，有些在非常年輕的時候就會發病癱瘓，有些摺耳貓會呈現「大叔坐姿」或是用後腿站著，都是因為不舒服才會產生的行為；牠們也容易會有呼吸道、心臟病的問題產生，比一般貓咪的體質更為虛弱。因此請勿購買與繁殖摺耳貓，「以領養代替購買」。

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