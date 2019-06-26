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法國「滑板神犬」帥氣折返U型池+下樓梯　全場驚呼：平衡感超好

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寵物小組／綜合報導

這隻神犬打趴一群人類！法國蒙彼利埃出現一隻超級厲害的「滑板神犬」，可愛的牠常常跟著主人到極限運動場玩滑板。每當這隻波士頓梗一出現，必定瞬間吸走全場目光，因為牠超會玩滑板，可以在折返U型池玩得超順暢，「完美的平衡感」羨煞一堆人。

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「只要他們倆出現，就會引起現場一陣騷動！」從影片中可見，波士頓梗站在主人買給牠的滑板上，由高處一階一階地往下抖動。只見牠平衡感超好，一路順順地溜下去，完全都沒有跌倒。等到秀完樓梯後，牠也跑到U型場地，開始跟著主人一前一後狂嚕滑板，嚕到最高處，還會帥氣用後腿俐落轉彎，玩得比人類還要勇猛。

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▲法國「滑板神犬」帥氣折返U型池、下樓梯，稱霸極限運動場。（圖／翻攝自即新聞）

▲法國「滑板神犬」帥氣折返U型池、下樓梯，稱霸極限運動場。（圖／翻攝自即新聞）

最讓旁觀民眾吃驚的是，「原來狗狗的平衡感可以這麼好！」而且形容著，「只要看見牠站上滑板，牠總是抬頭挺胸、充滿自信的樣子！」；至於鬥牛梗容易學習滑板的原因，是因為牠們的腳比較短、重心低，而且身體的重量也比較大，因此相對腿長的大狗，玩滑板可以比較穩，也不容易翻覆。

國外網友看了「滑板神犬」的影片後，紛紛在底下留言著，「這隻狗居然比我還會過生活！」、「超厲害的啊」、「好可愛喔」、「我比牠還不如」、「真的很強欸。」

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▲法國「滑板神犬」帥氣折返U型池、下樓梯，稱霸極限運動場。（圖／翻攝自即新聞）

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關鍵字： 波士頓梗折返U型池滑板

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