散步看到燒過冥紙！夫妻鼻酸手捧「僵硬小屍」：放心的去吧

寵物小組／綜合報導

感謝路過的好心人！宜蘭網友黃姵喬24日與老公去散步時，發現路邊怎麼有一堆燒過的冥紙，定眼一看，發現旁邊躺著一隻死亡多天的虎斑貓。夫妻倆當場鼻酸，黃姵喬說「看到你全身都濕透了...不知道你在路邊躺了多久。」接著將貓貓僵硬的屍體，移置一旁的空地入土為安，當作有緣送喵喵最後一程。

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「原本以為看錯了，跟老公返回去看，結果真的是貓咪！」黃姵喬表示，當時路邊有燒過的冥紙，想說應該是撞到牠的人留下來的。「我與老公討論，擔心貓咪要等到明天動保處來處理會太晚，而且外面在下雨，貓咪會淋濕，晚上也怕垃圾車來會載走，或是被狗咬走。我跟老公不忍心，所以決定找個地方把喵喵埋起來。」

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▲小貓靜靜躺在路邊淋雨。（圖／網友黃姵喬‎提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



夫妻倆一邊搬動貓屍，一邊在心裡與祂說話，「我們要移動時，叫牠不要害怕，跟牠說是要幫忙安葬，希望牠下輩子別再當貓咪。」黃姵喬平常也隨身攜帶貓飼料，盼牠可以飽餐一頓。「我給牠飼料，希望牠能吃飽飽、好好上路，請牠放心的去吧。」

黃姵喬表示，「當下看那個畫面，很單純的想替貓咪做點事情，如果我們沒有幫牠，我想牠應該會一直在外面風吹日曬、曝屍在外，實在不忍心。」；黃姵喬將小貓的照片分享到貓社團，網友看完直呼「謝謝妳的愛心，願貓咪一路好走，阿彌陀佛」、「感謝你們讓牠入土為安」、「謝謝好心人」。

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▲夫妻幫忙送流浪貓最後一程。