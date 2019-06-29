洗澡關門突然「碰！」　「狗頭」撞出洞賣萌：我保護你

▲小乖強行進入，保護馬麻的安危。（圖／網友林妤授權提供，下同）

實習記者劉芊妤／採訪報導

炙熱的視線讓人壓力好大！米克斯「小乖」看到主人走進浴室，自動守在門外當「汪保鑣」，牠太擔心馬麻的安危，甚至直接把木門撞破，一顆狗頭卡在門縫，讓馬麻無奈又尷尬地說，「洗澡時關門，下場就是這樣…」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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▲林妤笑說，「巧達把它當成通道，一直來回進出。」

林妤表示，平常進去浴室以後小乖會「嗷嗷叫」地抓門，所以沒有特別理會，「那天不知道怎麼了，突然聽到『碰』一聲，轉頭就瞄到門下破一個大洞，牠的鼻子和嘴巴正卡在哪裡。」小乖似乎害怕馬麻會被吃掉，堅持強行進入，林妤笑說，「能不能給我一點私人空間。」

▲炙熱的視線讓人壓力好大！

照片碰上傳到臉書社團「有點毛毛的」，網友看了紛紛笑說，「你要換鐵捲門哈哈」、「好康逗燒報」、「這個從少林寺出來的」、「爆破大隊」、「叫小乖旳都不乖XDD」、「標準的破門而入」、「牠是想告訴妳…媽媽關上了一扇門，牠會給自己開另一扇窗」、「拆家大隊。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲汪：我們是專業保鑣。

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