撿球心好累～小汪不敢踏入貓地盤　鑽椅縫遭牠連巴5拳

▲為了不踏入喵老大的地盤，小汪決定鑽椅縫去拿球球。（圖／翻攝自抖音APP用戶「616192976」）



寵物小組／綜合報導

當性格孤傲的貓咪遇到熱情的狗狗，會發生什麼事呢？抖音APP用戶「616192976」有段影片最近在臉書上瘋傳，內容是有隻小狗這天想要撿球，可又不敢踏入喵老大的地盤，於是小心翼翼地從椅子的縫隙鑽進去，想藉此拿到球，沒想到球還沒拿到，卻先被貓咪狠狠揍了好幾拳。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中一開始，主人和狗狗在玩你丟我撿的遊戲，不料這次卻不小心丟到了聖上的窩裡；只見鍥而不捨的汪星人緩緩地走到貓咪前方，看到對方的眼神似乎不大友善，於是決定走另外一條捷徑，希望能順利撿到球球，也可以不用惹貓咪生氣。

▲無奈還是被揍了......。（圖／翻攝自抖音APP用戶「616192976」）



過程中可以看到，狗狗一頭鑽進椅子下方的縫隙，想藉此繞過貓咪的正面，可以從一旁去拿球；沒想到正當所有人都認為聰明的小汪可以順利拿到球時，喵星人突然站起身子並且舉起前肢，朝著這名「闖入者」的頭上連續揍了5拳。一旁的主人們看到眼前的畫面，都忍不住笑出聲了。

這段視頻被臉書粉專《加藤軍台灣粉絲團 2.0》轉載後，在短時間內就吸引2千多名網友按讚，上千人紛紛在底下留言說，「狗還特地繞到不碰到貓的領域了...笑死我」、「有些貓真的很機掰XDD」、「差點沒被打死哈哈」、「好可憐的狗狗」、「那個手速太強大」、「當球滾到那邊時，狗狗一個絕望」、「果然是虎爺」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

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