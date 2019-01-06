腳滑倒頭栽！喵皇追紅外線筆爆衝跳台　帥氣攻頂秒出糗

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寵物小組／綜合報導

紅外線光點有種魔力，讓貓咪總是無法抗拒的撲向它。台北一名貓奴日前捕捉到主子「多多」追光點時，意外倒頭栽的畫面。正當牠帥氣衝上跳台頂端，下一秒突然出糗，倒頭跌向衣架呈現頭下腳上的姿勢，幸好一個轉身順利堅持住！逗趣一瞬間被捕捉下來。

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▲率氣一秒之後馬上摔倒。



飼主楊惟婷表示，這天她只是想看多多能不能跟上紅外線的速度，拿出筆一路從地板延伸到天花板，沒想到牠秒跟上之餘，還抵達跳台頂峰，只可惜帥氣只維持一秒，突然腳滑以「倒頭栽」的姿勢摔倒，讓一旁錄影的飼主忍不住笑出來，也讓其他網友紛紛笑說，「帥氣度只維持一秒」、「還好有那件衣服，不然真的糗大了」、「超皮的小孩」、「牠還假裝鎮定XD」。

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楊惟婷提到，7個多月的多多是個十分調皮的小女孩，原本流浪在瑞芳的街頭，經過一次又一次的轉送，最後由她收編。楊惟婷家中本來就有隻貓主子「阿仔」，原本她以為養2隻母貓能安安靜靜的互相陪伴，「結果牠超皮！半夜都會想盡辦法吵醒我陪牠玩，現在冬天牠們比較會睡，但是到了夏天又是無法一覺到天亮。」