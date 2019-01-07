半夜樓下叩叩叩！怒開窗見邊緣汪「分飾2角」甩杯...她秒笑噴

▲打開窗戶看到邊緣狗自己在找樂子。（圖／有點毛毛的／網友柯郁芬提供）

寵物小組／綜合報導

沒朋友自己嗨也很快樂！日前有名網友貼出一段逗趣影片，這天她半夜發現樓下持續發出「叩叩叩～」的聲響，怒沖沖打開窗戶，沒想到意外看見一隻黑狗正在甩杯，甚至還獨自分飾多角自嗨，樂天的模樣讓她頓時氣消，忍不住噗哧笑出來。

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網友柯郁芬在臉書公開社團「有點毛毛的」PO文寫道，「我家樓下邊緣狗，三不五時半夜就很喜歡在那裡玩罐子不然就玩雨鞋，太可愛了～」畫面中一隻黑狗咬著杯子用力甩出，接著再衝過去撿起來，自己同時兼任丟、接的使者，沉浸在自己的小宇宙，玩得滿臉笑容。

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許多網友看完紛紛笑說，「汪：整條馬路我的遊樂場」、「牠真的玩的很開心耶」、「可能覺得家裡太小」、「感覺自己很開心~~是樂天狗狗」、「希望聲響不要吵到其他的住戶」、「雖然牠看起來快樂自在，但有點心疼耶」、「笑著笑著突然眼眶濕濕的」、「我一樣邊緣QAQ 兄弟啊～」、「希望牠能平安快樂的生活下去」。

也有網友擔心，狗狗可能是流浪狗，會不會被車撞傷？柯郁芬也在留言處表示，牠其實是附近住戶飼養的，半夜會偷溜出來玩，看見車子也會閃躲，有機會看到飼主會提醒，大家不需要太擔心。

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