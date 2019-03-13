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「蘭嶼豬寶寶」大啖植栽、仙人掌　保育員驚呼：怎麼這麼會吃啊！

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蘭嶼豬吃光仙人掌，保育員驚呆！（圖／台北市立動物園提供）

▲年前來到臺北市立動物園定居的蘭嶼豬寶寶們，已經慢慢長大囉！（圖／台北市立動物園提供）

寵物小組／綜合報導

年前台北市立動物園透過合作計畫，從農委會培育借殖來的6隻「蘭嶼豬」寶寶們已經慢慢長大囉！調皮又貪吃的牠們，一日三餐還嫌不夠，才短短幾個月，就把戶外活動場中的植栽通通吃光，連擁有尖刺的仙人掌也沒放過，這可讓保育員煩惱不已，頻頻驚呼，「怎麼這麼會吃啊！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

住在兒童動物區的蘭嶼豬寶寶們，每天吃得好、睡得飽，體重也增加了不少。牠們每天最期待的，就是傍晚準備回家放飯的時刻，保育員還沒把晚餐準備好，豬寶寶們就迫不及待地圍在門口大呼小叫，一開門更像百米賽跑般，爭先恐後衝到食盆前，卡到最佳位置趕緊大吃特吃起來。

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蘭嶼豬吃光仙人掌，保育員驚呆！（圖／台北市立動物園提供）

▲保育員每天為蘭嶼豬寶寶們準備蔬菜、番茄、飼料及根莖類植物等豐富多元的食物，牠們都會全部吃光光。（圖／台北市立動物園提供）

蘭嶼豬吃光仙人掌，保育員驚呆！（圖／台北市立動物園提供）

▲貪吃的蘭嶼豬寶寶們無時無刻都在覓食，大口吃飯的動作表情真的是療癒力滿點。（圖／台北市立動物園提供）

保育員每天會餵食二至三餐，平時為蘭嶼豬寶寶們準備蔬菜、番茄、飼料及根莖類植物等豐富多元的食物，牠們都會全部吃光光，可說是不挑食的乖寶寶模範。但蘭嶼豬寶寶們的胃彷彿無底洞，吃完正餐還不夠，居然把戶外活動場中的植栽當成飯後甜點，啃得東缺一塊、西缺一塊，給保育員帶來不小的「驚嚇」。

蘭嶼豬寶寶的破壞力十足，為了阻止豬寶寶們繼續「凌虐」可憐的植栽，保育員試著加碼種了仙人掌與火龍果等外表有尖刺的植物，沒想到牠們居然連仙人掌的尖刺也沒在怕、照吃不誤。這可讓保育員大傷腦筋，除了擔心剛種下的植栽隔天就遭殃，更擔心豬寶寶們再暴飲暴食下去，會對健康造成不良的影響。

蘭嶼豬吃光仙人掌，保育員驚呆！（圖／台北市立動物園提供）

▲豬寶寶們運用起豬類的專長—拱地，用鼻子挖開泥土，改吃林投沒有刺的莖部。（圖／台北市立動物園提供）

保育員想破腦袋，希望找到方法，讓蘭嶼豬寶寶不要再破壞植栽，最近改種「林投」，蘭嶼達悟族人稱之為「Ango」，葉面邊緣有鋸齒般的割人尖刺—本來以為豬寶寶們會知難而退，不要再對戶外活動場植栽下痛手，沒想到牠們這次雖然避開林投有尖刺的葉，卻運用起豬類的專長—拱地，用鼻子挖開泥土，改吃林投沒有刺的莖部，保育員發現後，也只能見招拆招，在林投下覆蓋黃金堆肥，希望能降低蘭嶼豬寶寶們挖土啃食林投莖的慾望。究竟這場保育員vs蘭嶼豬寶寶的植栽保衛戰，會是哪方獲勝呢？歡迎大家到臺北市立動物園兒童動物區的蘭嶼豬活動場，親眼來見證。

蘭嶼豬吃光仙人掌，保育員驚呆！（圖／台北市立動物園提供）

▲保育員趁著場地清理的機會，和豬寶寶進行親近訓練。（圖／台北市立動物園提供）

貪吃的蘭嶼豬寶寶們無時無刻都在覓食，大口吃飯的動作表情真的是療癒力滿點，兒童動物區多是屬於開放設計，讓大家近距離觀察動物們的一舉一動，但這也造成少數有心人士隨意餵食、引誘動物靠近的亂象。為了動物們的安全與健康著想，請遊客們絕對不要擅自餵食，保育員會不定時巡邏，希望能把動物誤食不適當食物的風險降到最低，若遇到他人胡亂投食的狀況，有請大家幫忙即時出聲阻止並柔性勸導，再次呼籲「愛牠，就不要餵牠！」動物們的健康是需要你我一同守護的呦！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

影／取自Youtube@台北市立動物園

關鍵字： 動物園蘭嶼豬保育員貪吃

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