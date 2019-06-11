全家找狗1hr！里長廣播「關鍵10字」　爸笑哭：全里都認識牠了

▲臘腸狗走失1小時候被里長廣播，幸運回到家。（圖／網友吳杰睿授權提供，下同）

寵物小組／採訪報導

翹家一次紅遍整個里！高雄岡山區一隻臘腸狗牛牛趁著阿嬤不注意，偷偷跑出去玩，全家人擔心的出動找狗，翻遍附近的小巷子，還是不見蹤跡。直到聽見里長打開社區廣播器，才知道這小妮子跑到檳榔攤串門子，讓爸拔又好氣又好笑，「全里都認識你了啦！」

請繼續往下閱讀...

▲牛牛是個愛出門的小女生。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主吳杰睿表示，牛牛是一隻熱情又愛出門的陽光女孩，常常開門就會暴衝，急著要出去玩，「那天剛好是端午節，家裡忙著拜拜，阿嬤一開門牛牛就趁隙溜出去了，知道消息後我也沒心情上班，只好跟公司請假去找」，全家人在巷弄間找了1個小時。

「大家找到一半，突然聽見里長打開擴音器，用台語廣播，『搭給賀，無郎胖見幾架臘腸狗某？機馬底欸XX路XX檳榔攤』（台語：大家好，有人家的臘腸狗不見了嗎？牠現在XX路XX檳榔攤），當下聽到的時候，真的是感動又好笑！」，原來牛牛跑到大馬路上，被檳榔攤阿姨看到，怕危險才先收留牠，再請里長廣播，才終於結束這場驚魂記。

▲牛牛趁著家人不注意，偷偷跑出家門被廣播。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

「回家後的牛牛完全沒受到驚嚇，還會知道會被罵，立馬躲起來！整個很有經驗。」吳杰睿表示，這並不是牛牛第一次走失，當初領的送養人也說是在路上看到牠，但找不到飼主才送養，「之前我們有裝過柵欄，也有用大紙箱擋住，但裝越高牠就跳越高...最後怕牠沒跳好會摔到就拿掉了，平常我在客廳牠不敢跑出門的。」

▲回家馬上擺出無辜臉XD。

許多網友看完這次的有驚無險的走失遊記，紛紛留言笑說，「里長和檳榔攤都是好心人」、「腸腸是去買包葉還是菁仔？」、「經過這次....里長認證過，下次應該直接打電話給你了XD」、「哈哈哈哈哈全里都知道，這樣就不怕找不到」。