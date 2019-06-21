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主子霸占「汪抱枕」！見奴才拍照臉淡定　3千網笑翻譯：請勿打擾

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主子淡定臉霸占汪抱枕。（圖／有點毛毛的／飼主Meng Yun Tsang提供）

▲2隻貓咪和狗狗靠在一起，畫面新奇又逗趣！（圖／有點毛毛的／飼主Meng Yun Tsang提供）

寵物小組／綜合報導

喵星人的心情就像女人一樣捉摸不定啊！新北市的飼主Meng Yun Tsang‎這天回到家發現找不到2隻愛貓，找了許久沒想到主子們居然窩到狗狗的屋子裡，她將照片拍下後分享到社群媒體，不到一天就湧入將近3千名網友按讚，還有人打趣地笑說，「打擾到一家三口了」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

Meng Yun Tsang日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一張照片並註解，「什麼情形？？」畫面中可以看到，2隻可愛的貓咪縮著身體靠在狗狗身上，看到奴才在拍照片表情相當淡定；只見3隻毛孩窩在籠子裡和平相處，氛圍感覺相當融洽！不過也有人將注意力都放在橘貓身上，紛紛表示，「橘貓真的很大隻」「左邊那隻怎麼跟狗那麼像XDD」

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主子淡定臉霸占汪抱枕。（圖／有點毛毛的／飼主Meng Yun Tsang提供）

▲有網友笑說，「橘貓真的很大隻！」

這張可愛又逗趣的照片在網路上曝光後，目前已累積2千800多個按讚數，數百人看完都在底下留言，「臉上寫了請勿打擾」、「感情真好～為什麼不會打架」、「可能是一種多重跨越那條線的關係」、「貓界可能流行吸狗」、「愛哭愛跟路」、「把狗狗當成涼墊嗎XDD」、「貓狗一家親」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： Meng Yun Tsang有點毛毛的

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