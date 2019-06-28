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3月大惡霸犬塞老爹鞋睡覺　網見牠正臉笑翻：暈倒了啦

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記者吳鎮良／採訪報導

這孩子究竟是睡著了還是暈了，應該只有飼主最清楚了！高雄市的楊小姐家中有隻3個月大的惡霸犬「熊熊」，個性超皮的牠在家想幹嘛就幹嘛，也因為毛色太黑，所以經常讓家人找不到狗在哪？這天熊熊吃飽後把臉埋在爸拔的鞋子裡，模樣逗趣又可愛，網友看了直呼，「這是暈倒了吧？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

惡霸犬塞鞋睡覺，網見牠正臉笑翻。（圖／飼主楊小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲幼幼對爸拔鞋子內的味道愛不釋手。（圖／飼主楊小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

請繼續往下閱讀...

飼主楊小姐日前在臉書寵物社團「有點毛毛的」PO出一則貼文並註解，「還是爸爸的鞋子好睡。」畫面中可以看到，熊熊把整張臉塞進主人的鞋子裡，從遠方來看，這坨「黑色肉球」簡直完全和這隻鞋子融合了！接著當家人把熊熊和鞋子分開後，牠雙眼緊閉依舊想睡，彷彿對鞋子的味道依依不捨。

惡霸犬塞鞋睡覺，網見牠正臉笑翻。（圖／飼主楊小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲這是暈倒了還是在陶醉XDD

惡霸犬塞鞋睡覺，網見牠正臉笑翻。（圖／飼主楊小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲3個月大的熊熊胸前有白領帶。

楊小姐受訪時表示，「當時我在跟朋友說話，熊熊吃飽後就去找爸爸～爸爸那時後躺在沙發上沒有理牠，結果下一秒牠就去鞋子裡睡了。」熊熊的個性雖然皮皮的，但卻很愛找家人撒嬌，也由於還在發育的階段，最近都是吃飽睡、睡飽吃，偶爾會玩個球球或咬娃娃。

這則貼文不到一日就累積3千多個按讚數，數百人看完都紛紛笑說，「是不是有睡眠障礙，所以利用鞋子熏暈自己」、「阿拔的味道」、「危險阿孩子！」、「滿滿的爸爸味」、「確定還有呼吸嗎...... 」、「這是暈倒了嗎？」、「快給牠做人工呼吸」、「跟鞋子完全融為一體了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

惡霸犬塞鞋睡覺，網見牠正臉笑翻。（圖／飼主楊小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲還在發育的熊熊整天不是睡覺就是吃東西。

更多精采影音：

關鍵字： 有點毛毛的惡霸犬狗狗汪星人

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