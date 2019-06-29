車衝出一半！後輪出現「白色英雄」　網笑：不然你以為誰救的？

The Meowvengers.... Aine Aifa 由 Viral Media Johor 發佈於 2019年6月28日 星期五

寵物小組／綜合報導

「是誰救了這台車？當然是英雄啊！」網路上流傳一組張照片，只見一台紅色汽車一半已經衝出路邊，幸好後半段卡住停在原地。不過，網友仔細一看，發現左後輪前方竟然有隻白色小貓，扶著輪胎的模樣就像在抵擋車子繼續前進一般，巧合畫面讓人覺得十分可愛。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

臉書粉絲專頁「Viral Media Johor」轉載照片並寫道，「喵仇者聯盟...(The Meowvengers...)。」將《復仇者聯盟》的英文The Avengers和貓咪叫聲「喵」(Meow)做連結，表示這隻小白貓也是個英雄人物。畫面放大後，可以看到小貓用後腿站著，前腳則搭在輪胎上，還探頭看著車後方，彷彿真的才剛阻止了一場可怕事故。

網友們看到照片後紛紛留言笑說，「傳說中的Catman」、「喵喵俠」、「貓臂擋車」、「大力師」、「好英勇的貓」、「不然你以為是誰救了這台車？」、「貓俠，貓隊長，貓man，貓神，白豹，白寡婦，貓眼…」、「貓英雄」、「太可愛了吧！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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