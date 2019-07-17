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柯基吐舌「大字型睡死」5年頭一遭　姐爆料：把妹太累啦

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寵物小組／綜合報導

柯基犬「肉肉」翻肚大字型倒在地上，舌頭掛在嘴邊，看起來彷彿喝太醉，逗趣的模樣萌得網友紛紛喊「想撿屍！」原來肉肉在公園遇到「心儀對象」，玩得太累了一回家就睡倒，姐姐又禎說，「養了牠5年，還是第一次看牠睡成這樣。」

又禎在臉書社團「柯基會社」貼上影片，並表示「帶狗仔去一趟公園回來就變這樣了，不知道怎麼叫醒他，線上等。」影片中肉肉肚皮朝上倒在地上，長長的舌頭掛在嘴邊，一動也不動看起來怪嚇人的，不過姐姐可是被這個「稀有睡姿」逗得邊憋笑邊錄影。

柯基犬肉肉睡到併軌。（圖／飼主又禎提供）

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▲肉肉：跟大家介紹一下，牠就是摩卡啦！（圖／飼主又禎提供）

又禎說，那天帶肉肉到公園玩，剛好遇到另一隻柯基小女生「摩卡」，「摩卡是肉肉的好朋友，牠們兩個跑來跑去、追來追去，玩了大約20分鐘，回家吃飽飯肉肉就睡死壞掉了。」肉肉跟摩卡大約是1年前認識的，不知為何彼此很有緣份，肉肉很喜歡去聞摩卡，又禎笑說，「其實我們附近有另一隻柯基Pinky，但是牠們每次見面都吵架，其他狗狗的話個子比較高，看不到肉肉也玩不起來。」又禎表示，摩卡平常也沒有很喜歡跟狗玩，「那天很難得牠願意跟肉肉玩，所以才會玩得特別嗨吧！」

柯基犬肉肉睡到併軌。（圖／飼主又禎提供）

▲▼平常肉肉的睡姿很斯文。（圖／飼主又禎提供）

柯基犬肉肉睡到併軌。（圖／飼主又禎提供）

肉肉今年5歲，他平常的睡姿都比較斯文，通常是趴著，只有少數幾次翻肚肚，不過只要有人靠近，牠就會翻回去，又禎和家人當天也是5年來第一次看到肉肉「睡到不知道天高地厚」。家人們看肉肉的睡姿太奇特了，還嘗試拿雞肉條，沒想到平時最貪吃的毛孩竟然也沒有反應，又禎還透露，「平時媽媽一去廚房肉肉就會跑去等等，那天竟然完全沒有醒！」

▼充完電又精力充沛啦！（圖／飼主又禎提供）

柯基犬肉肉睡到併軌。（圖／飼主又禎提供）

許多網友被肉肉的睡姿逗樂，「是在夢裡繼續跟妹子玩嗎？」、「把妹真的好累對吧！」、「柯基充電中，請勿打擾。」、「睡成這樣真的太扯了啦！」又禎說其實肉肉是「快充型」的，雖然當下沉睡到失去意識，但很快就充飽電又是一尾活龍了。

▼姐姐爆料，肉肉太矮常常被其他長腿狗狗忽略。（圖／飼主又禎提供）

柯基犬肉肉睡到併軌。（圖／飼主又禎提供）

關鍵字： 柯基睡死睡姿狗睡覺

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