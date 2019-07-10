盤點5個動物界冷知識！　有些鳥竟「尿自己腳上」消暑

▲大象龐大的噸位藏著小秘密。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



寵物小組／綜合報導

花花世界無奇不有，動物的奧妙總是引人入勝，《ETtoday寵物雲》盤點5大動物神奇知識，每個都令人讚嘆！

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▲小丑魚是一夫一妻制。（圖／屏東海生館提供／資料照片）



一、當母小丑魚死了，最具優勢的公魚會變成母的

動畫《海底總動員》中，小丑魚爸爸馬林為了找尋被捕獲的兒子尼莫，費盡千辛萬苦，而生動的故事也讓小丑魚成為海水魚明星，事實上一夫一妻制的小丑魚竟然會「性轉變」。

屏東海生館曾說明，小丑魚剛出生時並沒有公母之分，但是逐漸長大之後，身體最強壯的會變成母的，第二強壯的變成具有生殖能力的公魚，其他則成為沒有生殖能力的公魚，地位則是由體型決定。要是母的小丑魚死去，體態最大的公魚會「性轉變」成為母魚，繼續接下傳宗接代的任務。

▲大象想跳也跳不起來。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



二、大象是世界上唯一不會跳的動物

動畫《小飛象》中，Dumbo是一隻會飛的小象，但實際上大象不但不會飛，他們還是世界上唯一不會跳的動物。為什麼呢？因為他們根本不需要跳！大部分會跳的動物，像是袋鼠、猴子、青蛙等，牠們跳躍是為了躲避掠食者，不過大象本身的噸位就已經夠大了，幾乎沒有天敵能把牠們直接撲倒，因此牠們不需要用跳躍來自保。

再者大象體重高達4噸，要一隻這麼笨重的動物離開地球表面，現實難以做到。事實上大象的四隻腳骨骼都是向下的，因此牠們並沒有「彈簧腿」來做到「跳躍」的動作。

▲紅頭美洲鷲消暑的方式相當特別。（圖／取自免費圖庫Pixels）



三、紅頭美洲鷲會尿在自己的腳上來保持涼爽

紅頭美洲鷲又名火雞禿鷹(turkey vulture)，牠們生活在加拿大南部到南美洲南端的開闊區域，居住地包含森林、叢林、草原或沙漠，天氣熱時牠們會尿在自己腳上來保持涼爽。事實上這種「尿」是糞便和尿液的混合物，腳上的尿慢慢蒸發後會留下白色「尿斑」，這還能用來防曬。

▲蝸牛絕對是睡覺界的翹楚！（圖／取自免費圖庫Pixabay）



四、蝸牛一睡可以睡3年

無尾熊一天要睡覺22小時，但牠們絕對不是最貪睡的動物，因為蝸牛竟然可以一覺睡3年！野外的蝸牛有冬眠的習性，冬天來臨天氣惡劣、食物短缺，牠們就會縮進殼裡，並分泌一層黏液封住殼，以確保濕度，等待天氣變暖才會醒來，不過要是一直等不到牠們感到舒適的天氣，就會一直睡、一直睡，最長可以睡3年之久。

▲鴕鳥正是「頭腦簡單，兩肢發達」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



五、鴕鳥的眼睛比牠的腦子還大

鴕鳥有一對又大又圓的雙眼，還有長長的睫毛，這讓牠們有優異的視野，能供看清楚3到5公里遠之外的物體。鴕鳥的一顆眼球重量約為60公克，不過牠們的腦袋卻只有40公克，大約像一個核桃那麼大，也因此並非聰明的鳥類，不過牠們能藉由出色跑步能力抵禦敵人，奔跑速度可達每小時60公里，是世界上跑得最快的鳥類。