圖解「幫男生狗狗洗GG」防發炎　奴才狂分享：長知識了！

▲圖解幫狗狗洗GG，許多飼主覺得簡單易懂。（圖／工作日誌 daily-logbook授權使用，請勿任意翻攝）



寵物小組／綜合報導

主人們有時會覺得男生狗狗「舔GG」動作令人難為情，其實很多人都忽略了狗狗也需要「清潔GG」。臉書粉專「工作日誌 daily-logbook」中分享，有些主人帶著GG流膿的毛孩就醫，「其實雞雞膿就是包皮垢，也就是男生洗澡時要翻開來洗掉的東西。」

臉書粉專「工作日誌 daily-logbook」由一名獸醫助理經營，以圖文分享在獸醫院遇到的故事，近日「幫狗狗清洗生殖器」的觀念引起許多討論與轉發，很多飼主從來不曉得這個「眉角」。粉專中提到，狗狗有相對長的生殖器，以及有實際保護作用的包皮，因為構造的關係，固定洗澡也很難清洗到包皮內側，時間久了很容易產生黃白色「皮垢」，「很多主人放任自己的狗狗生殖器上掛著黃黃的『雞雞膿』，一直到感染發炎才來看醫生，只是因為『以為那裡本來就是這樣子』。」

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▲很多飼主忽略了其實男生狗狗的GG也需要清潔護理。（圖／取自免費圖庫Pixels）



究竟要怎麼幫男生狗狗清潔生殖器？「工作日誌 daily-logbook」以漫畫解釋，首先將針筒裝水，將水灌進包皮後捏住開口搓一搓，重複幾次就會變乾淨，也避免狗狗反覆舔舐造成發炎。

許多網友看了之後都說「長知識了！」，大部分的飼主第一次知道這個照顧技巧很驚訝，「我家都是女生狗狗，只有一隻男生，沒想到要這樣洗！」、「我自己是女生養男生狗狗，從來不知道要這樣洗啊！學到一課了！」、「竟然要洗，以前真的不知道！」也有少部分飼主先前就從獸醫那裡學到，「醫生有教，我都會幫狗狗洗！」、「之前我家狗狗也是GG流膿，獸醫也是這樣教。」

▲每周洗澡時可以幫狗狗清潔生殖器，減少發炎機率。（圖／取自Pixabay，CC0）



有些飼主對於「生殖器」感到害羞，忽略了保養與照顧細節，資深獸醫陳正倫向《ETtoday寵物雲》提到，若是狗狗過度舔舐造成感染，就會變成「龜頭包皮炎」。陳正倫解釋，如果男生狗狗經常舔生殖器，龜頭跟包皮間的縫隙會因為細菌感染而充滿黃綠色濃汁，除了黏膜發炎及感染，也更容易引起尿路發炎、尿道結石，甚至從尿路口延伸向上造成腎臟發炎，「而且狗狗如果太常舔會讓包皮增生變厚，讓小龜更難探出頭來而反覆感染。」

▲狗狗上完廁所舔生殖器其實是在自我清潔。（圖／取自免費圖庫Pixels）



至於有些飼主因為沒有概念，從來沒有特地幫狗狗清洗生殖器，陳正倫認為不必太擔心，因為狗狗會自我清潔，「公狗尿尿完都會用舌頭去舔，那就是在自我清潔，所以飼主其實不需要天天幫忙清，除非是狗狗太胖或身體不舒服舔不到。」

雖然只要是公狗都有可能得到龜頭包皮炎，但未結紮的狗狗機率高於已結紮的狗狗，陳正倫解釋，「未結紮的狗狗在性衝動後生殖器會分泌脂樣黏液，加速包皮垢堆積，或因為過度摩擦、接觸到不乾淨的地方引起細菌感染。」因而結紮的確能減少生殖器發炎的機率。

▲狗狗的「導尿毛」長度也有學問！（圖／記者李依融攝）



除了狗狗會自我清潔，避免生殖器發炎其實也和「剃毛」有關。陳正倫說，狗狗的生殖器毛髮最主要功能是導尿，要是毛太長容易讓尿液殘留在包皮內，但要是剃太短又容易噴到腹部造成皮膚炎，「除非主人習慣在狗狗上完廁所幫忙擦拭，不然建議留一小撮毛導尿，方便狗狗自我清潔。」

陳正倫表示，平時飼主可以在洗澡時用清水幫忙清潔，頻率大約1周1次即可，但要是狗狗已經罹患龜頭包皮炎，可以將生理食鹽水或稀釋後的碘液（碘與水1:5以上）裝在針筒，幫毛孩灌洗包皮龜頭的縫隙，每天至少1到2次直到痊癒。