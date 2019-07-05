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小貓突然耳聾失明、走路歪斜　舔「鹽燈」上癮惹的禍！

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寵物小組／綜合報導

許多人家裡會用「鹽燈」作為風水擺飾，沒想到這卻讓一隻家貓差點丟了小命！紐西蘭喵星人Ruby愛上客廳裡的鹽燈，沒事總愛舔個幾口，主人對此也不以為意，某天Ruby竟突然走路歪歪斜斜，看不見也聽不到，連吃喝都沒辦法，緊急送醫才發現是「鹽中毒」。

Ruby的飼主 Maddie Smith表示，某天早上起床她發現Ruby走路怪怪的，頭好像也歪歪的，「我們以為是太冷了，所以幫牠準備了溫暖的環境，就跟平常一樣出門上班去。」主人中午回家，發現Ruby病情急遽惡化，著急地送到醫院救治。

獸醫師第一時間判斷是神經問題，因為Ruby不僅沒辦法正常走路，甚至聽不見也看不見，加上無法正常控制舌頭，所以也沒辦法吃喝，也就是Ruby的所有基本感官功能在12小時內消失了。從血檢結果發現，Ruby血液中的鈉指數太高，「鹽中毒」造成腦水腫，最後導致神經問題。

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Maddie Smith想不透Ruby怎麼會吃得太鹹，後來她想到客廳裡的「鹽燈」，「我們沒有意識到Ruby會去舔鹽燈，這通常比較容易發生在狗身上，獸醫也是第一次遇到貓咪的案例。」她提到，鹽燈對動物來說很容易上癮，如果是有味道的，毛孩就會更愛舔，就像人們吃洋芋片一樣，「鹽中毒對動物相當致命，所以Ruby現在還活著真的很幸運！」

Ruby的在獸醫治療下保住生命，不過牠仍必須繼續復健，Maddie Smith一家馬上把鹽燈收起來，陪伴愛貓度過困難。Maddie Smith分享這件事情，希望呼籲飼主們多加留意，避免再有毛小孩受害。醫治Ruby的獸醫院First Vets也說明，並非每隻動物都會對「鹽燈」感興趣，動物是稍微舔個幾口就會中毒，「這要看動物的體型，還有牠們身體能夠承受的量，像Ruby攝取的量就是超過身體負荷，才會有中毒症狀。」

澳洲獸醫院Rose Avenue Vet Hospital分享了這個案例，目前已有3.9萬次分享，許多飼主紛紛轉發，並感謝Maddie Smith無私地分享，讓大家提高警覺。

關鍵字： 鹽燈鹽中毒

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