可卡犬跳池塘遭天鵝「4掌打死」　主人尖叫喚不回崩潰

▲育幼中的天鵝相當有攻擊性。（圖／取自CC0圖庫／Pixabay，非當事天鵝）



寵物小組／綜合報導

愛爾蘭倫斯特省一隻可卡犬到公園玩，竟在池塘裡被育幼的天鵝攻擊致死，當時許多人目擊整個過程非常震驚，其中一名男子表示，「狗狗幾秒鐘就沒救了，牠的主人非常心痛，手機都掉進池塘裡了。」

這件事發生在Terenure的Bushy Park，許多飼主會去那裡遛狗，沒想到卻發生意外。當時可卡犬跳進池子裡游泳，池邊有一群天鵝還有天鵝寶寶，突然其中一隻天鵝離開群體，逕直向狗狗游去，這時狗狗的主人大聲呼喚要狗狗回來，而一名在池塘另一頭餵鴨子的男子說，「旁邊的人都對著天鵝大叫，試圖引開天鵝的注意力，但是狗狗並不知道發生什麼事，還朝著天鵝游過去。」

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目擊者表示，這時天鵝張開翅膀攻擊狗，「牠用強而有力的翅膀一下接著一下打在狗狗身上，狗狗看得出來嚇壞了，打了3、4下狗狗就走了。」他提到，目睹整個過程實在很傷心，「過程很短，就幾秒鐘而已，主人在池邊非常傷痛，手機還掉進池子裡。」

天鵝身段優雅，不過在育幼期間牠們相當敏感，會不顧一切攻擊入侵者。公園管理單位後來乘小船到池塘撈起狗狗的遺體，他們也說從來遇過這種狀況，「飼主真的非常悲痛。」

▼可卡犬活潑好動，過去用於獵捕禽鳥。（圖／取自CC0圖庫／Pixabay，非當事狗）

