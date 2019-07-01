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爸爸怎麼不回來？汪病床前等癌逝主人　貼心守候惹鼻酸

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寵物小組／綜合報導

汪星人Moose坐在病床邊，以為只要乖乖等待，爸爸就會回來，然而牠的爸爸卻已經因為癌症離世，這張照片令人心碎不已。美國紐澤西州動物救援團體Eleventh Hour Rescue提到，1年前Moose被爸爸領養，沒想到幸福那麼短暫，不過Moose的照片引起許多網友關心，現在牠再度找到永遠的家。

Moose2017年8月被綁在喬治亞州一處收容所前面，那是一個有安樂死的收容所，而Moose一直乏人問津，恐怕難逃安樂死的命運。幸好Eleventh Hour Rescue的志工發現這隻狗狗的好，便接回協助送養。到了Eleventh Hour Rescue的Moose性格開朗，和志工們與其他狗狗相處得很愉快，2018年的某天，牠和新爸爸「看對眼」，終於重新展開幸福狗生。

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▲Moose從安樂死收容所被救出來，等待領養的模樣。

無奈好景不常，新爸爸被診斷出癌症，日前不敵病魔離世，這讓Moose頓失依靠，只能看著空蕩蕩的病床想念。Eleventh Hour Rescue接回Moose，並說「只要曾經是我們的毛孩，就永遠是我們的毛孩！」他們將這難過的故事分享在臉書，很快獲得迴響，網友紛紛轉發希望忠心的Moose能夠再次幸福。

貼文PO出不到1周，來自各地的認養申請如雪片般飛來，Eleventh Hour Rescue從中挑選出最合適的家庭，總算在6月22日配對成功。新家有爸爸媽媽之外，還有已經成年的哥哥姐姐，他們相當疼愛這位失去主人的貼心狗狗，而搬進新家一周後，Moose也適應新環境，展開笑容倒地討摸摸。新家人表示，「Moose過得很好，而且很愛討摸摸，謝謝大家對Moose的關心，我們家有牠加入更幸福了。」

關鍵字： 癌逝領養病床忠心忠犬

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