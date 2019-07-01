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教育部認證「養寵物提升嬰兒免疫力」　爸媽狂曬幸福照

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小孩與寵物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲小孩跟寵物是最佳拍檔！（圖／取自免費圖庫Pixabay）

 寵物小組／綜合報導

養寵物究竟會不會讓小孩過敏？這件事經常讓人們爭論不休，教育部近日就PO文認證，和寵物一起長大的孩子免疫系統較強，「別再因為結婚把毛小孩留在老家啦！」

教育部在官方臉書上PO文，「根據多項研究顯示，一些和寵物長大的孩子，其過敏和氣喘情況相比沒有養寵物的小朋友會減少出現，因為1歲之前的小孩每天都和毛茸茸的寵物生活，免疫系統隨之變強。」文中也提到，讓嬰兒接觸寵物，即便是跟狗狗一起睡覺，對於提升免疫力仍有好處，所以別再因為結婚而將毛孩留在老家，或是有了小孩就要送養毛孩。

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貼文底下許多網友曬出「恩愛照」，不少家長都說，寶寶跟寵物一起長大真的很幸福，看著小孩跟毛小孩「親手足」的模樣，經常覺得療癒滿滿。

科學期刊《Microbiome》2017年就曾提到，若新生兒家中飼養寵物，體內好的微生物會增加，有助於預防過敏和肥胖。科學家還提到，寶寶出生頭3個月接觸寵物對提升抵抗力最有效益，甚至還在媽媽肚子裡時就有影響。

加拿大阿爾伯塔大學(University of Alberta)兒科流行病學博士Anita Kozyrskyj帶領的團隊做了以下研究，他們採樣746名寶寶，有些家庭正飼養寵物，有些家庭是在懷孕時養寵物但寶寶出生後沒有飼養，有些是沒有飼養寵物的家庭，研究發現，家裡有養寵物的孩子體內瘤胃球菌(Ruminococcus)和顫螺菌(Oscillospira)是其他孩子的2倍，有助於較低童年過敏、氣喘和肥胖的機率。

▲小主人出生6個月就學會吸狗。（圖／臉書粉絲專頁「米漿」授權提供）

▲▼米克斯狗狗「米漿」當起褓姆，弟弟才6個月大就愛上「吸狗」。（圖／臉書粉絲專頁「米漿」授權提供）

▲小主人出生6個月就學會吸狗。（圖／臉書粉絲專頁「米漿」授權提供）

研究中也提到，嬰兒出生前養寵物的家庭，這些有益的微生物組間接從母體轉移到未出生的孩子，「而且這種細菌交換無論是剖腹產、自然產，或者是否餵母乳都會發生。」此外懷孕期間飼養寵物的準媽媽，分娩過程中傳播B鏈球菌也可能降低，隨之降低新生兒肺炎的機率。

除了對健康有正向影響，小孩養寵物還能培養責任感、建立自信、培養同理心、紓解壓力，並且更有意願跟毛孩一起外出活動，這些「附加價值」同樣可貴。無論寵物或是小朋友都是「孩子」，家長務必透過適時引導與陪伴，讓「孩子間」的互動與相處更融洽。

幼兒園的狗狗。小孩與狗。（圖／園長蔡清雯提供）

▲▼林口一所幼兒園還有「毛玩伴」，陪伴孩子們成長。（圖／園長蔡清雯提供）

 幼兒園的狗狗。小孩與狗。（圖／園長蔡清雯提供）

關鍵字： 小孩與狗嬰兒寵物小孩養狗教育部

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