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「威猛雄獅」捧手中　天才畫家讓硬梆梆石頭活過來！

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寵物小組／綜合報導

雄壯威武的獅子竟然能被「捧在手掌心」！這出自日本藝術家Akie Nakata的巧手，她將撿到的石頭用巧思妝點，就變成各種栩栩如生的動物，除了常見的寵物倉鼠、巴哥犬、黃金獵犬等，連野生動物貓頭鷹、河馬、海獺等也相當靈動。

Akie Nakata的繪畫天分無師自通，她從小就喜歡蒐集石頭，而第一次得到「動物石」的靈感是在2011年，當時她在河邊散步，撿到一顆長得像兔子的石頭，便想到「不如讓它變成兔子吧！」後來她就經常蒐集各種形狀的石頭，彩繪成動物的模樣。

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為了讓這些動物「活過來」，Akie Nakata花了很多心思構思，一筆一畫都按照石頭的紋理，動物就不只是平面的畫，還多了立體感。例如巴哥犬有著招牌水汪汪眼睛，還有肉嘟嘟的身材、分層的嘴邊肉，Akie Nakata將著些用硬梆梆的石頭完美呈現，就像一隻真正的巴哥犬無辜趴在手心一樣。有時Akie Nakata也不會將石頭畫滿，她將一顆橢圓形的石頭變身為「浣熊」，留白的部分就像是浣熊趴在石頭上休息。

Akie Nakata經常在臉書和網友互動，也有不少粉絲看中喜愛的動物石結緣，她今年(2019)11月也將在東京銀座的靖山畫廊舉辦個展，將展出100件動物石作品。

關鍵字： 石頭石頭藝術動物石頭動物彩繪石頭彩繪

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