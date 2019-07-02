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喵星人霸佔教堂講桌「洗澡秀」　享受信徒對牠唱聖歌！

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巴西貓咪溜進天主教堂定居。（圖／翻攝自臉書@Paróquia São Sebastião - Atibaia/SP）

▲喵星人氣定神閒地佔領講桌。（圖／翻攝自臉書@Paróquia São Sebastião - Atibaia/SP

寵物小組／綜合報導

巴西聖保羅州阿蒂巴亞市(Atibaia)一隻喵星人某天溜進天主教堂，似乎是被這裡「神聖」的氛圍吸引，便決定住下了，一開始牠在彌撒時總在走道間遊走，但最近牠跳上神父的講桌，享受起信眾們對牠唱「聖歌」的感覺。

這隻貓咪被取名為Junior，牠在幾個月前遊蕩進教堂就不離開了，沒有人知道這隻神秘小貓是從哪裡來的，而Junior也很快就習慣「新家」。牠有時會躺在裝捐獻金的籃子裡，也沒有人會責怪，每當彌撒時牠總是在走道間漫步，心血來潮時會跳上「被選中的大腿」，美美地睡上一覺。

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巴西貓咪溜進天主教堂定居。（圖／翻攝自臉書@Paróquia São Sebastião - Atibaia/SP）

▲Junior十分受喜愛，牠似乎也愛上教堂神聖的氛圍。（圖／翻攝自臉書@Paróquia São Sebastião - Atibaia/SP）

最近Junior發現一個更好的地方，那就是神父的講桌，牠氣定神閒地坐在上頭，享受信眾們對著牠唱聖歌、唸祈禱詞，還不時「當眾洗澡」看來是見過大場面的孩子。

巴西貓咪溜進天主教堂定居。（圖／翻攝自臉書@Paróquia São Sebastião - Atibaia/SP）

▲▼Junior當眾「洗澡秀」搶鋒頭。（圖／翻攝自臉書@Paróquia São Sebastião - Atibaia/SP）

巴西貓咪溜進天主教堂定居。（圖／翻攝自臉書@Paróquia São Sebastião - Atibaia/SP）

巴西貓咪溜進天主教堂定居。（圖／翻攝自臉書@Paróquia São Sebastião - Atibaia/SP）

教堂負責人Osvaldo Boracini對於這隻「自以為神」的貓咪相當疼愛，他認為這也是神聖的緣分。Junior的照片PO上教堂的臉書，1周就吸引　1.4萬人按讚、2萬次分享與超過4000則留言，即使非天主教徒信眾也被融化，大家除了覺得Junior可愛，也讚美神父尊重生命、照顧動物的慈悲。

關鍵字： 教堂天主教堂聖歌彌撒神父Paróquia São Sebastião - AtibaiaSP

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