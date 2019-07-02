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汪睡翻打呼任爸搖　網笑翻：你可能養了一隻「泰迪熊」

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Teddy makes this noise after a long walk sleep from r/Awww

寵物小組／綜合報導

可卡貴賓犬Teddy盡情散步後累翻了，倒在沙發上睡到打呼，任憑爸爸怎麼揉怎麼搖都不醒來，像是真的變成「泰迪熊布偶」了！

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Reddit網友Teej85分享自家毛寶貝的影片，只見全身毛茸茸的Teddy倒在沙發上，發出沉穩的打呼聲，爸爸試圖搖醒牠，但累壞的Teddy依然在睡夢中，打呼聲隨著搖晃時而變成「抖音」，這也完全打擾不了這位汪星人睡覺的意志。爸爸在影片中表示，「Teddy跟我去散步了一場，回來就睡到打呼了。」

Teddy knows all of the commands. He’s just being a lazy toad from r/aww

搞笑的是，Teej85將自家愛犬封為「全世界最懶的狗」，他在Reddit分享的影片和照片全是Teddy睡翻的模樣，從小幼犬到現在長大了一樣貪睡，成為狗如其名的「泰迪熊布偶」。其中一則影片中，Teddy慵懶地躺在沙發上，聽到爸爸下指令，牠明明知道該怎麼做，卻敷衍地舔手、伸爪，另外一則影片中爸爸搖晃著要牠醒來，汪星人眼睛是張開了，但似乎難以對抗瞌睡蟲起身，爸爸只好無奈地說，「真是隻小懶狗」。

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許多網友都被Teddy的睡姿萌翻，「你養的不是狗，而是泰迪熊布偶吧！」、「牠真的有醒著的時候嗎？」、「Teddy怎麼隨時都在累」。

I have the laziest dog ever from r/aww

關鍵字： 狗睡覺泰迪熊可卡貴賓犬

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