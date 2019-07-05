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6年來沒忘記祝遭竊愛犬「生日快樂」　奇蹟降臨太洋蔥

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寵物小組／綜合報導

美國一隻叫做Fern的狗狗6年前遭竊，家人從來沒有放棄希望找尋，經營臉書專頁「Find Fern（尋找Fern）」，每年都會在上頭祝福Fern生日快樂，一到聖誕節，他們就希望聖誕老人能把Fern送回來，沒想到奇蹟真的發生了！

Fern2013年4月在家裡的農場被人偷走，當時才2歲的小主人Ethan Ferrier相當難過，2年後他仍很想念愛犬，剛學會寫字的他決定寫信給「壞人」，信中提到，「給帶走Fern的壞人，可以拜託你讓Fern回家嗎？我好想牠。」家人也從來不曾放棄找尋愛犬，他們認為Fern身上有植晶片，有朝一日一定能回家，甚至直接將「協尋啟事」印在衣服上，穿出門希望更多人看到。

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最近媽媽Jodie接到獸醫的電話，對方告訴她Fern被送到醫院，「奇蹟真實上演，一個叫做Jerry Oliver的男子發現Fern在路上跑，馬上停車抓住牠，帶到醫院掃晶片，進而聯絡到我們。」Jodie提到，其實6年來他們搬家好幾次，「但是每次我都會去更新晶片的資料，就是擔心Fern哪天掃到晶片卻找不到我們。」

現在住在維吉尼亞州懷特島郡的Ethan Ferrier一家接到電話後，馬上趕到賓州柏克柏克縣，接回6年來朝思暮想的愛犬。Jodie提到，「告訴Ethan這個好消息時，他高興得都哭出來了。」

從Fern失蹤開始，Jodie就開設臉書粉專Find Fern協尋，幾年來不斷更新，今年3月10日還寫到，「今天是Fern的7歲生日，牠應該要跟家人在一起的，但是牠在哪呢？希望大家能多多轉發，我們需要牠回家，生日快樂Fern。」如今一家人總算團圓，粉專也改名為Fern Found，連長期追蹤粉專的粉絲們也替他們高興不已。

Is this the moment we've ALL waited for?

Fern Found 發佈於 2019年7月3日 星期三

關鍵字： 奇蹟狗走失狗被偷重逢團圓感人

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