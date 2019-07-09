夜行館回來了！改為「熱帶雨林館」　水豚、樹懶萌見客

寵物小組／綜合報導

台北市動物園夜行館拆除近7年，9日終於以全新面貌重新開放，新的夜行館改為「熱帶雨林室內館」，又稱為「穿山甲館」，超人氣的樹懶、水豚、大食蟻獸等動物都充滿元氣地與大家見面。

台北市立動物園夜行館101年9月拆除，當時許多粉絲都好不捨，而館內的動物們則遷進其他區域，包括貓頭鷹住進鳥園、囓齒動物住進兒童動物區，而也阿氏夜猴、粗尾侏儒狐猴等動物住在未開放參觀的欄舍，已經近7年沒有與遊客見面，如今牠們全都重出江湖，也享受更舒適的生活環境。

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▲哈～囉～快～來～找～我～玩～喔～（圖／台北市立動物園提供）



動物園表示，熱帶雨林館從2006年開始規劃、設計及施作，佔地約1.5公頃，造價達3.9億，包括6個戶外活動區和1個室內館，特別的是室內館設計成穿山甲鋼構造型，展示南美洲熱帶雨林物種。園方也提到，「每天都有許多遊客詢問『夜行館什麼時候重新開放？』，夜行館閉館近7年，熱帶雨林館花了13年建成，總算趕在暑假與大家見面。」

熱帶雨林館有許多「超人氣居民」，包括水豚、樹懶、婆羅洲紅毛猩猩、棕蜘蛛猴、棉頭狷猴、指猴、三線潮龜及馬來長吻鱷等，當中有許多是IUCN紅皮書中列為極危或瀕危的物種。

▲人氣水豚的家也在熱帶雨林館。（圖／台北市立動物園提供）



過去住在夜行館的阿氏夜猴、粗尾侏儒狐猴、小懶猴已經好久不見，現在也全搬到熱帶雨林館。阿氏夜猴被稱為黑夜中的「大眼精靈」，極佳的夜視能力讓牠們在漆黑的空中獵捕飛行的昆蟲，也因為頭部外觀被暱稱為「無臉男」，園內的阿氏夜猴是民國97年從德國法蘭克福動物園遠道而來，大家族生活的模樣給遊客留下深刻印象。

▲阿氏夜猴家族從夜行館閉館後就不曾見客。（圖／台北市立動物園提供／詹德川先生攝）



粗尾侏儒狐猴有著「大尾巴」，他們會將養分以脂肪的形式儲存在尾巴作為能量來源，所以營養好的個體尾巴就會特別膨大。粗尾侏儒狐猴在野外會「休眠」，每次休眠狀帶可長達6個月，這時候就能好好運用尾巴的能量，等待溫暖的春天來臨。

▲粗尾侏儒狐猴營養越好尾巴越粗。（圖／台北市立動物園提供／詹德川先生攝）

▲小懶猴有雙又大又圓的眼睛。（圖／台北市立動物園提供）



小懶猴動作緩慢，不過牠們的手腳抓握能力很強，可以長時間待在樹上，還能將後腳到掛在樹梢，以「倒立」的姿勢來捕捉獵物。小懶猴原生於寮國、越南、柬埔寨，但棲地長年被破壞，還被捕捉當作寵物販售，目前已被IUCN紅皮書列為易危保育類動物。

▲美麗的大食蟻獸Cortesa2018年8月從新加坡來台，站起來比人還高。（圖／台北市立動物園提供）



根據聯合國與世界銀行的研究報告，每秒鐘就有相當於一個足球場面積的熱帶雨林消失，園方希望藉著熱帶雨林館的開幕，讓民眾體驗全新的場館、不同的動物，也從了解熱帶雨林開始，一起守護「地球的肺」，讓生命生生不息。

▲棉頭絹猴髮型相當特別。（圖／台北市立動物園提供）



熱帶雨林館的室內展區「穿山甲館」需要領參觀券，每日參觀人數限19200人，每10分鐘管控400人入館。比照大貓熊館方式，遊客須在大門入口閘門後置「穿山甲館參觀券」領票，憑票券時間入館參觀，避免長時間排隊等候。熱帶雨林室外區則不需要參觀券可以隨意參觀，園方也特設計遊客步道，與動物活動場較近，也因此需要遊客保持素養，切勿隨意餵食、碰觸動物。

▼台北市長柯文哲參觀時也看得津津有味。（圖／台北市立動物園提供）

