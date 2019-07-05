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阿金散步突然不走！聞出同伴困20CM下水道　要主人幫救

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黃金獵犬散步突定格，救了受困同伴。（圖／翻攝自梨視頻）

▲黃金獵犬似乎很擔心同伴，一直在旁邊看著。（圖／翻攝自梨視頻）

寵物小組／綜合報導

大陸重慶市一隻黃金獵犬散步時突然不走了，主人疑惑往狗狗嗅聞的方向一看，才發現下水道竟然卡著一隻狗，消防員到場用十字鎬將水溝蓋撬開，而黃金獵犬見同伴平安了，才安心地跟著主人回家。

這件事發生在2日晚上，黃金獵犬像平時跟主人一起出門散步，但是走著走著卻反常停住，還不斷嗅聞地面，主人覺得奇怪往下一看，竟看見水溝蓋下有毛，裡頭大約20公分的狹小空間竟然卡著一隻狗，那正是平常都會湊上前一起玩的狗狗。

請繼續往下閱讀...

黃金獵犬的主人打電話請消防隊協助救援，這時附近的人見狀也紛紛查看，有人看到狗狗擠在那麼小的空間，猜測是否還有氣息，一旁也有人說，「還活著！還在動呢！」消防員拿十字鎬敲擊水溝蓋，將碎片一一撥開，而小狗不知道困了多久，已經虛弱得動不了，最後消防員將狗狗抱出。

黃金獵犬散步突定格，救了受困同伴。（圖／翻攝自梨視頻）

▲小狗驚嚇又虛弱已經難以動彈。（圖／翻攝自梨視頻）

狗狗脫困後踉蹌地走到一旁，看起來還驚魂未定，熱心的路人也準備食物和水，幫狗狗壓壓驚。消防員發現下水道的盡頭有一個洞，推測狗狗是從那裡鑽進去，但上方加蓋又沒有退路，才會卡住動彈不得。

救了同伴的黃金獵犬一直在一旁看著，直到受困的狗狗被救出來，牠才願意和主人一起回家。主人說，狗狗對同類的味道特別敏感，才能在那麼狹小的地方發現狗狗，而網友們也稱讚，「這狗好暖好感動」、「狗狗也是重情義的！」、「也謝謝消防員耐心救援！」

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▼消防員把狗狗抱出來協助脫困。（圖／翻攝自梨視頻）

黃金獵犬散步突定格，救了受困同伴。（圖／翻攝自梨視頻）

關鍵字： 黃金獵犬

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