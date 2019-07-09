收容所汪變追浪少女　陪沙雕師爸爸周聖強打造磅礡海神

▲天氣涼爽時沙沙會陪著爸爸創作。（圖／新北市動保處提供）



寵物小組／綜合報導

海神波賽頓威嚴鎮守福隆沙灘，精細的沙雕作品出自藝術家周聖強之手，而最近在周聖強忙於創作時，一隻白色大狗像個「小保鑣」守在一旁，牠叫做「沙沙」，原本是新北市瑞芳動物之家的公關犬，意外和「新爸爸」結緣。

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▲周聖強原本要離開，卻正好和沙沙看對眼。（圖／新北市動保處提供）



周聖強從事沙雕藝術創作6年來經常國內外奔波，作品豐富獲獎無數，今年他在福隆成立工作室，希望漂泊不定的生活模式能夠落地生根，也終於能一圓「養狗夢」。5月16日他到瑞芳動物之家，一下車便說要認養狗，不過動保員帶他在犬舍走了一圈，都沒有遇到「有緣狗」，要離開時正好公關狗「長毛」走過來。

▲▼沙沙親人愛撒嬌，個性非常穩定。（圖／新北市動保處提供）



周聖強說，雖然是第一次見面，但長毛竟然開始撒嬌，「好像我們相處了好幾年似的！」這樣的緣分讓他馬上決定辦理認養手續，帶著新家人回到福隆。周勝強提到，他裡像中的有緣狗個性要穩定、親人，當自己忙碌或不在家時希望狗狗不要亂吠、亂衝，而長毛像是量身打造一般乖巧親人。

▲▼沙沙陪伴製作沙雕，也喜歡和爸爸在海邊玩水。（圖／新北市動保處提供）



周聖強將長毛改名「沙沙」，一來狗狗是女生，這個名字聽起來像「莎莎」，二來也想和愛犬分享沙雕創作的樂趣。此次周聖強的作品參展2019福隆國際沙雕藝術季，沙沙也總是跟在一旁，跟爸爸一起在海邊玩水好開心，當爸爸在忙碌創作時，牠也穩重地在一旁守候。

2019福隆國際沙雕藝術節從4月19日到8月25日，今年以「穿越小鎮尋找亞特蘭提斯」為主題，有來自日本、韓國、加拿大、新加坡、馬來西亞、中國大陸等25名沙雕藝術家齊力創作，而周聖強的作品《帝國的殞落》獲得國際組第三名。《帝國的殞落》以海神波賽頓為主角，將鬆軟的沙子塑造成氣勢磅礡的作品，需要突破沙子本身的物理性，這讓周聖強下了不少工夫，而作品也會因為颳風、下雨等天氣因素，需要邊做邊修改，相當考驗功力。

▼周聖強的作品《殞落的帝國》獲得國際組第三名。（圖／新北市動保處提供）

