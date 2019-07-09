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監視器拍下鄰居小孩趴地狂撸貓！　奴才笑：他每天都來

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Our kid neighbor loves our one-eyed cat, Ace. Checking our cameras, he visits almost every day! from r/aww

寵物小組／綜合報導

小男孩丟著腳踏車率性地坐在地上，這時一隻賓士貓咚咚咚輕快地走出來，馬上沒矜持地倒在地上要摸摸，可愛的互動全被門口的監視器錄了下來。Reddit網友NoraRose_86分享這段有愛的影片，「鄰居家的小孩超愛我家獨眼貓Ace，幾乎每天都來跟牠玩。」

監視器畫面中，小男孩騎腳踏車經過這戶人家，直接把腳踏車放倒就坐在地上，馬上鏡頭另一端角落一隻黑白色賓士貓走出來，不理會男孩遠遠地拍手吸引，索性就倒在地上露出肚皮，而小貓奴拗不過別人家主子，起身走到貓咪旁邊開始盡情狂摸，最後甚至跟貓咪一起倒在地上，看得出他們感情超要好。

NoraRose_86說，這位鄰居小孩幾乎每天都會來報到，獨眼貓Ace只要在家裡看到，就會從貓門鑽出去撒嬌，而小男孩離開貓咪就會回家，「Ace總是愛坐在窗台窺視外頭，所以鄰居都認識牠。」NoraRose_86也提到，小男孩就這樣撸貓撸了大概10分鐘，「我出去打招呼的時候，小朋友還以為自己麻煩大了，不過我跟他說很歡迎他隨時來跟Ace玩。」

NoraRose_86表示，Ace和親哥哥Ramsey都只有一隻眼睛，「因為牠們從出生就開始流浪，被救援時眼睛都感染了，後來我把牠們領養回家。」雖然少了一隻眼睛，但對NoraRose_86來說，這對貓兄弟是最貼心的夥伴，也很開心Ace和鄰居小孩成了好朋友。

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鄰居小孩狂撸貓。（圖／翻攝自Reddit@NoraRose_86）

▲▼Ace和親哥哥Ramsey都只有一隻眼睛。（圖／翻攝自Reddit@NoraRose_86）

鄰居小孩狂撸貓。（圖／翻攝自Reddit@NoraRose_86）

關鍵字： 撸貓貓奴小孩與貓

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