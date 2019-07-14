隔3天又少一隻！母石虎倒草叢屍體被移動過　今年第11起

寵物小組／綜合報導

才過了3天又少了一隻石虎，苗栗縣政府農業處獲報在140縣道有石虎遭路殺，到場察看卻找不到屍體，多次來回尋找，才終於在發現倒在草叢間的母石虎，年紀大約1歲半，這也是今年第11起石虎路殺事件。

苗栗縣政府農業處11日獲報，疑似有石虎遭路殺，但保育人員到現場時沒有，後來苗栗自然生態學會和農業處自然生態保育科多次到現場搜尋，13日總算在卓蘭往三義19.5公里草叢間發現屍體，且屍體有被移動過的跡象。

根據「苗栗縣大尺度之路殺風險評估」報告中，許多石虎的生命葬送在140縣道，因此此處被列為優先改善的路段，政府打算增設測速照相、跳動路面、豎立「注意野生動物」告示牌等方式，來降低路殺機率，然而在此之前生命卻倏忽消逝，也代表著保育行動刻不容緩。

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▲8日南投一隻母石虎遭撞身亡。（圖／臉書粉絲專頁石虎保育大使 阿虎加油授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



事實上距離上一隻石虎遭路殺不過相隔3天，第十起事件發生8日，一隻才4、5個月大的石虎寶寶倒在苗栗縣後龍鎮勝利街，頭部重創口鼻滲血，屍體送往特生中心或屏科大處理。值得一提的是，當天在南投中寮地區也有另一隻母石虎死亡，胃裡還有滿滿的食物，判斷是剛吃飽就受到撞擊。

▼苗栗後龍的小石虎還來不及長大。（圖／翻攝自Facebook／後龍大小事）

