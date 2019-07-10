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德國牧羊犬「抱爸爸」才睡得著　網友：奴才還有呼吸？

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寵物小組／綜合報導

許多狗奴堅持睡覺要「抱狗」才睡得著，不過國外有隻威武的德國牧羊犬卻相反，牠睡覺一定要「抱爸爸」，爸爸在牠懷裡呼呼大睡，看起來就像是牠的「人形布偶」，畫面逗趣又有些古怪。

住在澳洲墨爾本的1歲德國牧羊犬Kaos有一身亮麗的長毛，雖然身形已經要比媽媽還要大，但是內心還是個小寶寶，是個十足的爸寶媽寶，總是愛賴在主人身上逼人抱抱，而這樣的重量級撒嬌，奴才也十分樂意照單全收。

IG帳號@absolute_kaos1分享的一段影片中，Kaos躺在床上「抱著爸爸」，牠躺在枕頭上，下巴靠著爸爸的頭，在身後緊緊依偎著，兩隻前腳還靠在爸爸肩上，雖然睜著眼睛已經醒了，但靈魂似乎還在夢遊，彷彿爸爸就是牠的「陪睡玩偶」。

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Kaos非常享受躺在床上跟爸爸媽媽撒嬌的幸福時光，媽媽生日時牠把自己當成禮物，塞在媽媽身邊送上毛茸茸的擁抱，任人摸摸親親。不過有時候這份愛「太沉重」，Instagram分享的另一則影片中，Kaos整隻睡在爸爸頭上，雙手抱著爸爸的頭，爸爸完全消失在毛茸茸大大腳還有棉被之間，讓粉絲們不禁笑說，「爸爸確定還有呼吸？」

Kaos的甜蜜撒嬌讓網友們超羨慕，恨不得自己也能當牠的「人形陪睡布偶」，「Kaos抱起來一定很舒服」，也有不少人說，要是跟Kaos一起睡覺，很可能就會不想起床了，「我發誓我可以跟Kaos賴在床上一整天！」

關鍵字： 德國牧羊犬狼犬

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