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阿嬤家住一年變肥宅！骨架、臉蛋橫向成長　網暴動：還我小鮮肉

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阿嬤家住一年，小鮮肉→肥宅大叔。（圖／飼主楊雯宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲米克斯黑糖在阿嬤家待了一年，身材整個又進化了！（圖／飼主楊雯宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

記者吳鎮良／採訪報導

有一種餓叫阿嬤覺得你很餓。飼主楊雯宇去年搬離家後，由於租屋處不方便養寵物，於是將愛犬「黑糖」留在家中麻煩阿公阿嬤照顧，沒想到最近她一回到家，看到黑糖的模樣都快認不出來，不僅骨架變大，就連臉蛋也變成大餅臉，而且當初喜歡運動的陽光小鮮肉也變得懶惰，完全是一名肥宅大叔。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主楊雯宇前陣子在臉書寵物社團PO出一則貼文並註解說，「各位進來看看，這隻胖子（黑糖）被阿公阿嬤養成這樣，才經過一年而已，甘納大叔（哭）」。第一張照片是去年一月黑糖的模樣，當時的牠身材標準，即使坐在單人座的沙發上仍有許多空間，模樣相當可愛。

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阿嬤家住一年，小鮮肉→肥宅大叔。（圖／飼主楊雯宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼阿公阿嬤從一開始抗拒家裡養狗，到現在超疼金孫。（圖／飼主楊雯宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿嬤家住一年，小鮮肉→肥宅大叔。（圖／飼主楊雯宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

第二張照片則是黑糖的近況照，除了四肢明顯發福之外，脖子也胖到看不見，獨自就能塞滿整個沙發。楊雯宇表示，「原本一天2餐，從我托父母照顧後，一天三餐加宵夜點心，體重從18變成25。我想說一年而已差不了多少，結果今年回去發現牠已被我爸媽養成像神豬一樣。」

談起兩年前認養黑糖的過程，楊雯宇至今仍歷歷在目，她說，「姐姐在網路上看到狗狗認養文，於是我們瞞著家裡的人把狗帶回家，一開始遭受到家人強烈反對，隔幾天我看到媽媽心情很好，我就問：妳覺得這隻狗叫什麼比較順口？媽媽說：問我幹嘛？那就叫黑糖吧！但是我還沒接受他，所以趕快送走！」於是黑糖的名子就此誕生了。

阿嬤家住一年，小鮮肉→肥宅大叔。（圖／飼主楊雯宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼以前愛運動的黑糖，現在去公園走一圈就想回家。（圖／飼主楊雯宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿嬤家住一年，小鮮肉→肥宅大叔。（圖／飼主楊雯宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

過了一段時間後，討喜的黑糖也漸漸地收服了全家人的心，現在阿公阿嬤只要有去市場，第一件事不是買小孩的食物，而是問黑糖藥吃什麼。楊雯宇說，「更誇張的是，這隻狗挑食到不吃便宜肉，而是吃梅花肉，每天三餐零食加宵夜不胖也很難。」

現在黑糖在家裡隨時隨地都有阿公阿嬤替牠服務，夏天怕牠熱就開空調和電扇，冬天則幫牠蓋被子怕著涼。但是別看黑糖大隻又霸氣，其實牠是個膽小又愛撒嬌的小屁孩喔！楊雯宇加碼爆料，「黑糖以前喜歡去公園跑跑，現在去走一圈就會想要回家。」

阿嬤家住一年，小鮮肉→肥宅大叔。（圖／飼主楊雯宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼阿公阿嬤怕孫子冷。（圖／飼主楊雯宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

阿嬤家住一年，小鮮肉→肥宅大叔。（圖／飼主楊雯宇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

這則阿公阿嬤超疼孫的小故事在網路上曝光後，吸引2千多名網友按讚，許多人都留言笑說，「員工升級變董事長」、「連嘴邊肉也跟著長大」、「這是影像寬度拉長的功能吧」、「原來是獒犬啊！我還以為是米克斯呢」、「還我小鮮肉」、「脖子不見了，果然是阿嬤養的」、「連坐姿都跟著有大叔樣了」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

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關鍵字： 阿嬤米克斯小鮮肉胖大叔

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