ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

「我要聽故事！」金俏妞穿睡衣躺媽懷裡　3秒後眼皮重重der

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

寵物小組／綜合報導

美國加州有隻才四個月大的小黃金獵犬露娜（Luna），從小就非常聽話乖巧，不會太過動失控，讓許多飼主都好羨慕啊！最近主人在Instagram帳號lunaticthegolden分享了一段影片，露娜穿著粉紅睡衣躺在馬麻懷裡聽故事，結果不到三秒牠就沉沉地睡去，可愛的模樣融化了許多粉絲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

影片中可以看到，金小妞露娜穿著睡衣躺在馬麻的懷裡，目光盯著前方的手機螢幕，似乎期待想要聽故事；只見一旁的馬麻一邊指著手機，嘴裡一邊說著，沒幾秒後，她發現愛犬突然沒了反應，低頭一看，原來露娜早已沉沉地睡去。

連撥3下嘴邊肉，阿金美眉變太妹。（圖／翻攝自Instagram帳號lunaticthegolden）

請繼續往下閱讀...

▲金小妞露娜小時候的萌樣。（圖／翻攝自Instagram帳號lunaticthegolden，下同）

阿金聽琴聲「頭插小花」閉眼陶醉。（圖／翻攝自Instagram帳號lunaticthegolden）

▲露娜聽《鐵達尼》太投入，從表情就能感受到牠淡淡的憂傷。

這段影片雖然已經是一年前上傳的，但最近被臉書寵物粉專轉貼後，不到一周就累積上萬個按讚數，許多人看到阿金可愛的模樣紛紛留言笑說，「哈哈哈太可愛了」、「剛開始以為很認真聽，結果一下就睡著了」、「睡衣好可愛，哪裡買得到？」、「小心近視喔！」、「這乖巧的樣子好療癒」。

目前一歲大左右的露娜個性非常愛撒嬌，有次牠阿金露娜舒適地坐在馬麻腿上，並且將頭輕輕的依偎在馬麻的胸口；只見牠頭上插朵粉色小花，搭配上背景音樂《鐵達尼號》的主題曲，陶醉的神情彷彿就是在幻想自己是女主角蘿絲呢！超塞乃的模樣吸引73萬人觀看。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

相關圖文報導：

阿金聽《鐵達尼》太投入...　「頭插小粉花」閉眼陶醉：我是女主角

嘴邊肉迷人又Q彈～媽忍不住連撥3下　下秒阿金美眉變太妹

更多精采影音：

關鍵字： 黃金獵犬阿金金毛睡衣聽故事

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沾到便便不敢說...老貓行動不便「坐砂盆旁低頭」：..

適應力太強被邊緣！大貓害怕竄逃　小賓士落寞：你們去..

宮廟師父「再養運勢差」！公婆秒送走4隻臘腸　她曝迷..

「灰狗」受困冰凍水壩！3工人抱起開車直奔獸醫　專家..

北市中山區2貓遭潑高溫液體！全身燒燙傷離世　兇手沒..

阿公顧7天卯起來傳60張「狗孫寫真」　家人手機震爛..

她把這坨只剩爛毛的生物撈回家　4個月後…奇蹟變身絕..

100km狂風吹顫肉冠！禪師「國道渡雞」救命　運將..

獨／雲豹現蹤！阿塱壹「荒野戰士」攔下盜獵者　他飆車..

消失近40年！台灣雲豹現蹤阿塱壹森林　台東居民：擔..

歐告一早被挖起床散步超愛睏 被同伴狂親「嘴邊肉」眼..

寵物訓練師-傑克羅素梗寶寶，背著書包來上課

臺灣蟻窟-螞蟻抓婚飛實錄！不只看到蟻后還有珍奇異獸..

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼判斷毛孩體溫過高..

葉問上身？喵喵籠內伸拳「想越獄」兇狠眼神+霸道奶音..

【侑敏頻道】實測！搖果乾盒兔兔會過來嗎？

Jessica Law羅明嘉-烏龜試吃草莓冰　陸龜..

貓皇猛蹭蹭：放下功課立地成奴　高級作業妨礙員上線她..

《倉鼠人》動物車禍怎麼辦？送養雞時目睹鴿子被車撞

浪浪別哭-貓咪會吃蔬菜嗎？ feat. 豆漿爸

《獅子王》重拍真人版　掀懷舊潮「人們總希望抓住過去..

海王類？150CM桶狀水母共游　學者驚：第一次見這..

繫牽繩去散步！「土鵝」搖屁股巡超商萌翻　門口變粉絲..

地板出現「兩隻腳」奴才崩潰喊：誰吃的！　喵皇裝沒事

貴賓狗剛失去主人　3天後疑被市場攤販「當眾打死」丟..

2隻「迷你慣犯」誤闖壽司店　小藍企鵝同天被2度「逮..

玉山塔塔加黃猴貂生態監測　「嬌客」亂入猛看鏡頭

大熊啃百葉窗當「魷魚絲」　網嚇呆：還拍？塊陶啊！

拉布拉多頭埋河裡「溺水式泳姿」嚇壞網　下秒抬頭燦笑

「我要聽故事！」金俏妞穿睡衣躺媽懷裡　3秒後眼皮重..

《獅子王》重拍真人版　掀懷舊潮「人們總希望抓住過去..

台南土城聖母廟　平安米發放濟貧8427戶受惠

今年首颱丹娜絲來襲！蘇貞昌指示召開情資研判會議

沒有預算沒關係！　月付9千多裝修一次到位

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞..

字母哥簽名鞋介紹家人　自曝親哥下季當他的公鹿隊友

一碗「海鮮剉冰」慶生！老爸邊吃邊哽咽「這又不像....

可愛+喬治+比佛利11次入最佳防守　快艇後場成各隊..

華聞快遞／「中國尋根之旅」海外華裔青少年夏令營上海..

減肥照樣吃！平價牛排「1招」熱量直接砍半...甜點..

寵物動物熱門新聞

在汪碗裡撒藥粉　結果隔天超傻眼

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

浪浪遇車禍癱瘓　暖爸帥回：救！

橘貓陪小奴才歡樂共浴　網全跪了

汪被活埋沙灘火烤　90％毛掉光..

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

山竹撥開內餡長毛　網萌暈：極品

貓把機車當別墅　塞好塞滿爽住！..

圍牆冒出一顆頭　從此就被纏上了

柴柴攔車燦笑被載走：阿母掰掰～

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

灰鸚鵡看電鍋空空「直接送一坨」

光頭阿伯帶象龜散步....龜仙..

Uber司機拒載醉客　看到小乘..

讀者迴響

熱門新聞

在汪碗裡撒藥粉　結果隔天超傻眼

魚沒釣到貓　阿伯用信任讓浪喵上..

浪浪遇車禍癱瘓　暖爸帥回：救！

橘貓陪小奴才歡樂共浴　網全跪了

汪被活埋沙灘火烤　90％毛掉光..

小橘半年長胖　還是要塞臂彎撒嬌

山竹撥開內餡長毛　網萌暈：極品

貓把機車當別墅　塞好塞滿爽住！..

圍牆冒出一顆頭　從此就被纏上了

柴柴攔車燦笑被載走：阿母掰掰～

驚見「隱匿條紋怪」蜷縮垃圾桶

灰鸚鵡看電鍋空空「直接送一坨」

光頭阿伯帶象龜散步....龜仙..

Uber司機拒載醉客　看到小乘..

毛毛口袋怪獸露耳朵　探頭萌翻！

最新影片

更多

歐告一早被挖起床散步超愛睏 被同伴狂親「嘴邊肉」眼神死

寵物訓練師-傑克羅素梗寶寶，背著書包來上課

臺灣蟻窟-螞蟻抓婚飛實錄！不只看到蟻后還有珍奇異獸？　 feat.熱情蟻友

愛寶寵新知-【1分鐘毛孩知識】怎麼判斷毛孩體溫過高？

葉問上身？喵喵籠內伸拳「想越獄」兇狠眼神+霸道奶音：快放我出去！

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面