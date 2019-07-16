「我要聽故事！」金俏妞穿睡衣躺媽懷裡　3秒後眼皮重重der

在 Instagram 查看這則貼文 Luna（@lunaticthegolden）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 21 日 上午 6:39 張貼

寵物小組／綜合報導

美國加州有隻才四個月大的小黃金獵犬露娜（Luna），從小就非常聽話乖巧，不會太過動失控，讓許多飼主都好羨慕啊！最近主人在Instagram帳號lunaticthegolden分享了一段影片，露娜穿著粉紅睡衣躺在馬麻懷裡聽故事，結果不到三秒牠就沉沉地睡去，可愛的模樣融化了許多粉絲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中可以看到，金小妞露娜穿著睡衣躺在馬麻的懷裡，目光盯著前方的手機螢幕，似乎期待想要聽故事；只見一旁的馬麻一邊指著手機，嘴裡一邊說著，沒幾秒後，她發現愛犬突然沒了反應，低頭一看，原來露娜早已沉沉地睡去。

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▲金小妞露娜小時候的萌樣。（圖／翻攝自Instagram帳號lunaticthegolden，下同）



▲露娜聽《鐵達尼》太投入，從表情就能感受到牠淡淡的憂傷。



這段影片雖然已經是一年前上傳的，但最近被臉書寵物粉專轉貼後，不到一周就累積上萬個按讚數，許多人看到阿金可愛的模樣紛紛留言笑說，「哈哈哈太可愛了」、「剛開始以為很認真聽，結果一下就睡著了」、「睡衣好可愛，哪裡買得到？」、「小心近視喔！」、「這乖巧的樣子好療癒」。

目前一歲大左右的露娜個性非常愛撒嬌，有次牠阿金露娜舒適地坐在馬麻腿上，並且將頭輕輕的依偎在馬麻的胸口；只見牠頭上插朵粉色小花，搭配上背景音樂《鐵達尼號》的主題曲，陶醉的神情彷彿就是在幻想自己是女主角蘿絲呢！超塞乃的模樣吸引73萬人觀看。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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