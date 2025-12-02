ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
人人犬舍「第二批156犬隻」12/6開放認養　雪納瑞、吉娃娃等家

人人犬舍第二批送養會。（圖／苗栗縣動保所提供）

▲共有156隻狗狗將在12月6日開放認養。（圖／苗栗縣動保所提供）

記者李依融／綜合報導

苗栗人人犬舍爆出犬隻遭違法割聲帶，犬隻遭沒入，將於12月6日開放第二批認養，參與此次認養會的共有156隻狗狗，包括吉娃娃、米格魯、雪納瑞、貴賓犬與柯基犬等，毛孩們都在等待重新幸福的機會。

人人犬舍由謝姓獸醫師經營，10月爆出290隻犬隻遭違法割聲帶，且有許多老病母犬仍被迫繁殖，苗栗縣政府立即撤照勒令停業，並祭出480萬9千元重罰。犬隻沒入後需先絕育才能開放領養，11月19日共有85隻7歲以上品種犬送養，共有52隻狗狗找到家，而第二批送養會將在12月6日舉辦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

人人犬舍第二批送養會。（圖／苗栗縣動保所提供）

▲有意認養狗狗需先登記才具有抽籤資格。（圖／苗栗縣動保所提供）

依照動保所公告，第二批將送養156隻毛孩，包括雪納瑞、貴賓犬、臘腸犬、柯基犬、吉娃娃、米格魯等犬種，有意領養的民眾當天可先與毛孩互動、完成登記報到，在公開抽籤認養。此外，仍有少部分犬隻因懷孕或健康恢復住況需觀察，未來將回歸常規流程公告送養。

人人犬舍第二批送養會。（圖／苗栗縣動保所提供）

▲第二批送養的狗也包括米格魯、柯基犬等。（圖／苗栗縣動保所提供）

動保所提供線上登記與現場登記報到兩種方式，不過線上登記民眾當天仍需至現場完成報到才具有抽籤資格。可至動防所官網https://reurl.cc/mk0adA「犬隻公告清冊」查詢第二批犬隻之完整名單、照片、晶片資料與可認領養狀態。

人人犬舍第二批送養會。（圖／苗栗縣動保所提供）

▲大部分毛孩都被割聲帶，等待重新幸福的機會。（圖／苗栗縣動保所提供）

◆ 活動流程

犬隻互動、登記及認養報到：12 月 6 日（六）10:30–13:00（13:00 起不受理報到）

公開抽籤：12 月 6 日（六）13:30 準時開始

地點：苗栗縣動物保護教育園區（收容所）
苗栗縣銅鑼鄉朝陽村6鄰朝北55-1號

◆ 抽籤規定

線上登記者須於當日完成現場報到方具抽籤資格。

抽籤唱名三次未到即視為過號。

現場動線將由工作人員引導。

動保所提醒，認領養涉及生命照護之長期承諾，申請前宜審慎評估自身條件，包括是否具備足夠時間與耐心、家庭共識、是否能落實「領養即終養」，以及是否願親自與犬隻互動確認適配性。

人人犬舍第二批送養會。（圖／苗栗縣動保所提供）

▲想認養狗狗務必評估自身條件，領養了就需要照顧終老。（圖／苗栗縣動保所提供）

邊境牧羊犬跳蝦池1

邊境牧羊犬跳蝦池2

