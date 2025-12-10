臭臉虎斑貓看起來不好惹　媽曝牠帶大寶寶：最暖褓姆

記者李依融／採訪報導

虎斑貓樂樂一臉兇樣瞪著鏡頭，臭臉底下卻有顆溫柔的心，只見牠用全身護著寶寶任憑搓揉，彷彿是在保護最喜歡的寶物。媽媽說兒子是「被樂樂姨姨帶大的小孩」。

▲樂樂雖然有時看起來有些「臭臉」，其實非常關心寶寶。（圖／Threads@meihongzhou 提供）



15歲的樂樂是媽媽親手奶大的，跟家人非常親近，但大家也沒有想到，寶寶出生後樂樂會是這麼暖心的保母。雖然小寶寶有時候會哭鬧、手勁的力道也還不太會控制，但樂樂一點也不在意，從弟弟回家第一天起，就一直盡責地守護在身邊。媽媽紀錄的影片中，樂樂雖然看起來臉很臭，瞪著鏡頭不好惹，但是身體俯在寶寶身上，甚至還用頭蹭蹭小傢伙，不難看出牠有多喜歡這位小奴才。

▲樂樂很喜歡蹭弟弟，動作都非常溫柔。（圖／Threads@meihongzhou 提供）



另一段影片中，弟弟正在睡覺，樂樂先是踏了幾下屁屁，接著整隻貓靠到弟弟身邊，還不時憐愛地聞聞，像是個稱職的褓姆。

媽媽說，這是兒子嬰兒時期的影片，現在兒子已經4歲了，樂樂還是每天睡在身邊守護，她也會告訴兒子「這是樂樂姨姨，要輕輕柔柔摸牠，樂樂是我們的家人喔！」，她覺得兒子跟貓咪一起長大不僅經常有暖心的畫面，也讓兒子學習負責任。

網友看到樂樂跟寶寶相處的影片都被融化，「好羨慕，我家貓咪跟寶寶絕緣」、「這畫面太幸福啦！」、「貓咪躺上去那一刻真的融化」、「跟貓貓一起長大的寶寶好幸福啊～」。