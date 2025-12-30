ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
高雄第2座動物園來了！野森動物學校1/17試營運　2條件免費入園

▲內門觀光休閒園區「野森動物學校」。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲內門觀光休閒園區「野森動物學校」將於1/17試營運。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

歷經多年籌備，全新內門觀光休閒園區將以「野森動物學校」為品牌名稱，預計於2026年1月17日正式展開試營運，園區引進超過20種動物也提供休閒餐飲，適合親子家庭踏青。為確保動物福利及遊園品質，試營運期間將全面採預約制，遊客須先至「野森動物學校」官網完成購票方可入園。

公私協力打造觀光亮點　「宋江」文化與自然生態共生

高雄市政府投資興建內門觀光休閒園區，並委由民間專業團隊「友志代夫股份有限公司」營運，公私齊力將內門區11.5公頃的土地開發為兼具生命教育、動物保育、在地文化與觀光價值的全新亮點，可望帶動東高雄區域觀光與地方經濟發展。

▲「野森動物學校」打造南台灣唯一狐狸谷。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「野森動物學校」打造南台灣唯一狐狸谷。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄觀光局長高閔琳表示，內門觀光休閒園區位於內門紫竹寺南端，園區在設計初期即以內門在地文化為創意發想，主體建築導入內門「宋江藝陣」精神，將兵器「雙斧」轉化為「內維治安，外禦入侵」的特色建築語彙；同時更保留內門原始竹林及野生動物棲地，並在園區門口地坪鋪設穿山甲、白鼻心、食蟹獴等內門常見野生物種圖案。

高閔琳指出，園區採低度開發、動物友善的營運模式，引進包括狐狸、哈里斯鷹、小食蟻獸、水豚、狐獴及笑笑羊等超過20種動物；期盼透過創新的營運模式，讓園區成為落實環境教育的觀光景點，更期盼能串聯東高雄周邊景點，大幅帶動內門及周邊地區經濟發展、創造在地就業機會。

▲ 狐獴在「野森動物學校」探索環境。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲ 狐獴在「野森動物學校」探索環境。（圖／記者許宥孺翻攝）

近距離觀察水豚、狐獴萌樣　與樹懶共餐

營運團隊執行長陳則夫表示，「野森動物學校」以「動物是老師、森林是教室」為核心理念；園區依動物習性規劃不同體驗方式，讓訪客能以自然、溫柔的方式與動物相遇，透過近距離觀察狐獴輪流站哨、土撥鼠專注挖洞、小食蟻獸自在探索等行為；或在工作人員引導下，與性格溫和的「動物老師」互動，包括活動緩慢的樹懶、悠閒在水邊休息的水豚，以及穿梭林間的狐狸，感受牠們各自的生活節奏。

▲「樹懶食光屋」可與樹懶共餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲「樹懶食光屋」可與樹懶共餐。（圖／記者許宥孺翻攝）

董事長周代栩表示，園區建構多元休閒餐飲服務，提供遊客完整旅遊體驗，其中包括能與樹懶共餐的「樹懶食光屋」、充滿人文氣息的「夢石咖啡」、窯烤香氣四溢的「森林爐語披薩」以及補充能量的「森點行動餐車」；還有小朋友最愛的「森育冒險村」，可盡情遊玩。

預約制控管品質　內門居民、2歲以下幼兒免費

為確保動物福利並維持遊園品質，內門觀光休閒園區「野森動物學校」試營運期間，將全面採取「預約制」；試營運期間全票399元、高雄市民票299元、半票149元；設籍內門區居民以及2歲以下兒童免費入園，遊客須事先透過官方網站完成預約購票方可入園。

觀光局提醒，民眾若預約前來內門觀光休閒園區「野森動物學校」，除自駕來園遊玩外，更可利用大眾運輸於旗山轉運站搭乘8035公車來園，假日期間加開接駁專車往返園區。

關鍵字： 高雄動物園野森動物學校觀光局

