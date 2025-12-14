ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
115年家貓「未登記晶片」最高可罰1萬5千元　緩衝期只到今年底

▲115年家貓「未登記晶片」最高可罰1萬5千元　緩衝期只到今年底。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲寵物完成登記後，就不怕走失回不了家。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

實習記者陳安榆／綜合報導

114年1月1日起家貓植晶片登記上路，農業部規定將貓納入應辦理登記之寵物，並給予飼主1年緩衝期，若未依規定為貓辦理寵物登記並植入晶片者，將依「動保法」開罰飼主3000元到1萬5000元罰鍰。如今距離115年只剩不到1個月，新北市政府動物保護防疫處提醒民眾把握最後期限，以保障自身權益。

隨著生活型態改變，貓咪成為越來越多人首選的寵物，為了應對貓咪數量快速增加，寵物管理規範也隨之進行調整。農業部已公告家貓自114年1月1日起納入強制寵物登記規範，新規上路，為期1年的緩衝期只到今年底。從115年開始，若飼主未依規定為犬貓辦理寵物登記及植入晶片者，依據《動物保護法》第31條第1項第8款規定，可處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。

▲115年家貓「未登記晶片」最高可罰1萬5千元　緩衝期只到今年底。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲會出門遛遛的貓星人也該定期施打狂犬病疫苗。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

日前一名飼主開門時沒留意愛貓動向，機靈的貓咪趁機溜出家門。隔天有民眾發現貓咪，動保處獲報派員到場，先將貓帶回新店動物之家安置，由晶片登記資料通知領回。飼主接獲消息破涕為笑，立即趕去接愛貓回家。動保處肯定飼主有落實飼主責任提早辦理寵物登記，才能在第一時間找回愛貓。同時也特別叮嚀，務必注意門窗防範脫逃，畢竟寵物獨自在外容易發生車禍或受傷，為了毛寶貝的安全，善盡飼主責任，以免發生無法挽回的遺憾。 　

辦理寵物登記十分簡單，飼主只需攜帶身分證明文件，帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片並完成相關手續即可；也可透過手機或電腦登入「寵物登記管理資訊網」飼主專區，隨時查看名下寵物的晶片號碼、絕育狀態及其他資料是否正確。貓咪完成登記不僅能健全寵物管理機制，更能在走失時透過掃描晶片迅速聯繫飼主，提高尋回機率；同時晶片也如同貓咪的身分證，有助落實源頭管理，避免遭受惡意棄養。 　

▲115年家貓「未登記晶片」最高可罰1萬5千元　緩衝期只到今年底。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲115年家貓「未登記晶片」最高可罰1萬5千元，可至寵物登記管理資訊網查詢。（圖／新北市政府動物保護防疫處提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

新北市動保處表示，落實「登記、絕育、防疫」是每位合格飼主的基本責任，除一般寵物登記站外，動保處本部及8間公立動物之家均提供登記服務，方便民眾就近申辦。此外，也會在臉書專頁公布巡迴疫苗注射活動資訊，讓飼主隨時掌握最新消息，更輕鬆完成寵物晶片登記與疫苗接種，共同為毛寶貝打造更完善的保護網。www.ahiqo.ntpc.gov.tw/#/

