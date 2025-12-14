汪汪隊退休還有「職業病」　散步檢查路人包包、收到包裹要先聞

記者李依融／綜合報導

農業部為政府部門退役值勤犬舉辦「退役典禮」，並用短片記錄下退役汪汪隊的故事。曾是檢疫犬的黃色拉布拉多Ely超熱愛工作，經常拉著領犬員「滿場飛」；緝毒犬Faith工作認真，但領犬員爆料「一脫下制服就一秒軟爛」；警犬Candy則是工作狂，領犬員笑說「跟牠出去不怕沒績效」。

檢疫犬Ely服役7年退休，動植物防檢署領犬員卓伶軒回憶與牠共識的時光，直呼Ely是超熱愛工作的汪汪隊員，「只要一穿上值勤背心，就一秒變得超級high，加上牠對氣味很靈敏，總是滿場衝，其他同仁只好跟在後面跑。」

▲退休的Ely只要看到人的包包、小朋友的餐袋，都忍不住想嗅聞。（圖／農業部提供）



Ely即使退休了還是有些「職業病」，大部分的狗狗出門散步都會享受戶外花草樹木，但Ely仍然對各種包包、包裹很執著，有時候遇到上學、放學的時間，牠也會忍不住去聞小朋友的餐袋。Ely退休後正式由卓伶軒領養，她說大型犬的壽命約15年，Ely在機場工作了7年已經是大半輩子，「後面就由我來照顧，陪伴到最後」。

▲Ely由領犬員認養，卸下任務共度寵物狗退休時光。（圖／農業部提供）



緝毒犬Faith是領犬員廖濬杰搭配時間最長的狗狗，彼此相處了5、6年，他爆料Faith在工作上非常認真，「可是一旦工作結束，牠可以一秒軟爛，像是瞬間斷線一樣進入懶洋洋狀態。」

▲領犬員說Faith一結束工作就會立刻懶洋洋狀態。（圖／農業部提供）



目前Faith由新家庭領養，爸爸陳旭昇說，第一次遇到Faith就覺得非常地乖巧，「牠個性很特別，好像聽得懂人話一樣。」Faith的加入讓全家更加充滿樂趣與活力，爸爸寵愛地說「我們絕對是跟牠有緣啦！」。

▲現在的Faith由陳旭昇一家人疼愛。（圖／農業部提供）



警犬Candy在台中市警犬隊服役7年，偵查佐陳奕伶表示，Candy絕對是「工作狂性格」，只要一下口令就進入工作狀態，而且非常堅持「一定要找到」，如果沒有找到毒品不會善罷干休，「所以只要是跟牠一起出任務，我都不怕會沒有績效。」

陳奕伶說，Candy教了她很多，從如何跟狗狗相處，到如何訓練狗狗，一路一起成長一起進步，「其實我都覺得牠是我的師父」。

▲Candy是一隻工作狂狗狗，不找到毒品絕不罷休。（圖／農業部提供）

現在Candy由飼主齊芳容領養，媽咪非常疼愛牠，希望牠每天都過得開心。齊芳容說，Candy花了好多時間在工作，退休後展現出牠的貼心懂事，「我很榮幸養了牠，真的希望牠能很快樂享受牠的退休時光。」

▲退役後的Candy由媽媽齊芳容寵愛著，最大的願望就是希望Candy每天都很快樂。（圖／農業部提供）

農業部表示，114年共有28隻公部門執勤犬退役，包括檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬以及偵蒐犬，在維護國家安全、邊境檢疫及搜救任務上，是最可靠的戰友。目前執勤犬已全部納入保險，未來也將持續規劃「退役犬照護方案」，結合民間資源，提供汪汪隊退役後更全面的照顧。

今年慈愛動物醫院與愛屋動物醫院提供退役執勤犬醫療費8折優惠贊助，還有台灣皇家食品公司與福壽實業有限公司提供高齡犬飼料與保健食品，希望能一同守護卸下制服的台灣汪汪隊健康快樂度過退休生活。

▲慈愛動物醫院提供退役執勤犬8折醫療費贊助，董事長陳安祥接受感謝狀。（圖／農業部提供）



▲由政府號召民間企業加入，讓退役汪汪隊的守護更加完善。（圖／農業部提供）