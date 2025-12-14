ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

汪汪隊退休還有「職業病」　散步檢查路人包包、收到包裹要先聞

記者李依融／綜合報導

農業部為政府部門退役值勤犬舉辦「退役典禮」，並用短片記錄下退役汪汪隊的故事。曾是檢疫犬的黃色拉布拉多Ely超熱愛工作，經常拉著領犬員「滿場飛」；緝毒犬Faith工作認真，但領犬員爆料「一脫下制服就一秒軟爛」；警犬Candy則是工作狂，領犬員笑說「跟牠出去不怕沒績效」。

檢疫犬Ely服役7年退休，動植物防檢署領犬員卓伶軒回憶與牠共識的時光，直呼Ely是超熱愛工作的汪汪隊員，「只要一穿上值勤背心，就一秒變得超級high，加上牠對氣味很靈敏，總是滿場衝，其他同仁只好跟在後面跑。」

退役工作犬。（圖／農業部提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲退休的Ely只要看到人的包包、小朋友的餐袋，都忍不住想嗅聞。（圖／農業部提供）

Ely即使退休了還是有些「職業病」，大部分的狗狗出門散步都會享受戶外花草樹木，但Ely仍然對各種包包、包裹很執著，有時候遇到上學、放學的時間，牠也會忍不住去聞小朋友的餐袋。Ely退休後正式由卓伶軒領養，她說大型犬的壽命約15年，Ely在機場工作了7年已經是大半輩子，「後面就由我來照顧，陪伴到最後」。

退役工作犬。（圖／農業部提供）

▲Ely由領犬員認養，卸下任務共度寵物狗退休時光。（圖／農業部提供）

緝毒犬Faith是領犬員廖濬杰搭配時間最長的狗狗，彼此相處了5、6年，他爆料Faith在工作上非常認真，「可是一旦工作結束，牠可以一秒軟爛，像是瞬間斷線一樣進入懶洋洋狀態。」

退役工作犬。（圖／農業部提供）

▲領犬員說Faith一結束工作就會立刻懶洋洋狀態。（圖／農業部提供）

目前Faith由新家庭領養，爸爸陳旭昇說，第一次遇到Faith就覺得非常地乖巧，「牠個性很特別，好像聽得懂人話一樣。」Faith的加入讓全家更加充滿樂趣與活力，爸爸寵愛地說「我們絕對是跟牠有緣啦！」。

退役工作犬。（圖／農業部提供）

▲現在的Faith由陳旭昇一家人疼愛。（圖／農業部提供）

警犬Candy在台中市警犬隊服役7年，偵查佐陳奕伶表示，Candy絕對是「工作狂性格」，只要一下口令就進入工作狀態，而且非常堅持「一定要找到」，如果沒有找到毒品不會善罷干休，「所以只要是跟牠一起出任務，我都不怕會沒有績效。」

陳奕伶說，Candy教了她很多，從如何跟狗狗相處，到如何訓練狗狗，一路一起成長一起進步，「其實我都覺得牠是我的師父」。

退役工作犬。（圖／農業部提供）

▲Candy是一隻工作狂狗狗，不找到毒品絕不罷休。（圖／農業部提供）

現在Candy由飼主齊芳容領養，媽咪非常疼愛牠，希望牠每天都過得開心。齊芳容說，Candy花了好多時間在工作，退休後展現出牠的貼心懂事，「我很榮幸養了牠，真的希望牠能很快樂享受牠的退休時光。」

退役工作犬。（圖／農業部提供）

▲退役後的Candy由媽媽齊芳容寵愛著，最大的願望就是希望Candy每天都很快樂。（圖／農業部提供）

農業部表示，114年共有28隻公部門執勤犬退役，包括檢疫犬、緝毒犬、警犬、搜救犬、國防軍犬以及偵蒐犬，在維護國家安全、邊境檢疫及搜救任務上，是最可靠的戰友。目前執勤犬已全部納入保險，未來也將持續規劃「退役犬照護方案」，結合民間資源，提供汪汪隊退役後更全面的照顧。

今年慈愛動物醫院與愛屋動物醫院提供退役執勤犬醫療費8折優惠贊助，還有台灣皇家食品公司與福壽實業有限公司提供高齡犬飼料與保健食品，希望能一同守護卸下制服的台灣汪汪隊健康快樂度過退休生活。

▲▼ 政府部門退役犬表揚記者會-陳總出席-陳安祥總經理。（圖／記者黃克翔攝）

▲慈愛動物醫院提供退役執勤犬8折醫療費贊助，董事長陳安祥接受感謝狀。（圖／農業部提供）

▲▼ 政府部門退役犬表揚記者會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

▲由政府號召民間企業加入，讓退役汪汪隊的守護更加完善。（圖／農業部提供）

關鍵字： 工作犬檢疫犬退役工作犬汪汪隊慈愛動物醫院

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【吵到忘我】情侶吵到鐵軌上 火車高速衝來差1公尺險被輾！全場嚇傻

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

41受虐品種貓開放認養！2百人登記擠破頭　盼給喵星人一個家

失智柯基犬「秋刀魚」遭虐　昨晚飼主到案說明：一時情緒失控

臘腸狗內建「媽媽導航」堅持早起陪刷牙　踏進廁所一秒倒地睡著

參加柴犬聚會「現場氣氛超I」　全場0互動主人傻：根本狗界貓咪

汪汪隊退役典禮／米格魯超萌職業病　黑拉拉跟領犬員回家幸福肥

臭臉虎斑貓看起來不好惹　媽曝牠帶大寶寶：最暖褓姆

退役汪汪隊表揚！緝毒犬Vanya凌晨3點從屏東北上　領養家庭疼入心

115年家貓「未登記晶片」最高可罰1萬5千元　緩衝期只到今年底

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接「沒漏一滴」：比鬧鐘還有效

收編小橘貓「每天凌晨5點哭餓」　爸苦撐4個月：牠胖一圈我瘦一圈

稱職貓褓姆2

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

汪汪隊退休還有「職業病」　散步檢查路人包包、收到包裹要先聞

柯基四腳朝天睡翻「高舉碗碗不會掉」　網笑：地基很穩

115年家貓「未登記晶片」最高可罰1萬5千元　緩衝期只到今年底

失智柯基犬「秋刀魚」遭虐　昨晚飼主到案說明：一時情緒失控

獨／正妹醫揭驚悚案例！小資女省錢打電波　慘成「鬼血爪臉」　

她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！工程師認證：可阻擋雜訊

又是密集高樓！香港住宅樓「起火」　400多人凌晨穿睡衣逃生

快訊／高雄白車搶快左轉遭撞飛！待轉區4機車6人慘遭波及

他追《太陽》怒PO「曾博恩演瘋子是本色演出」　釣出本尊石知田！

買0056、00878！他曝「一季領6位數股利」：一天可花1萬

台南做工行善團完成第319案　七股、鹽水3戶修繕到位落實「希望家園」

17歲少女「打卡拍照」失足跌落30m深懸崖！　頭部重創當場身亡

12月中旬「最旺四大生肖」　貴人加持、運勢全面升溫

陸再推提振消費新政策　加強商務與金融協同

寵物動物熱門新聞

41受虐品種貓開放認養　2百人登記擠破頭

失智柯基犬遭虐　飼主稱情緒失控

臘腸早起陪刷牙　進廁所卻秒睡翻

柴犬聚會「氣氛超I」　0互動主人傻眼

汪汪隊退役有職業病　黑拉拉幸福肥

臭臉虎斑貓帶大寶寶是「最暖褓姆」

退役犬表揚　領養家庭凌晨屏東起程

115年家貓未登記　最高罰1萬5

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接

橘貓凌晨5點哭餓　4個月胖了一圈

柯基熟睡到翻肚　腳舉碗碗都不掉

倉鼠咬袖子　熱情邀主人來作客

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

讀者迴響

熱門新聞

41受虐品種貓開放認養　2百人登記擠破頭

失智柯基犬遭虐　飼主稱情緒失控

臘腸早起陪刷牙　進廁所卻秒睡翻

柴犬聚會「氣氛超I」　0互動主人傻眼

汪汪隊退役有職業病　黑拉拉幸福肥

臭臉虎斑貓帶大寶寶是「最暖褓姆」

退役犬表揚　領養家庭凌晨屏東起程

115年家貓未登記　最高罰1萬5

貓奴清晨聽嘔吐聲彈起　雙手秒接

橘貓凌晨5點哭餓　4個月胖了一圈

柯基熟睡到翻肚　腳舉碗碗都不掉

倉鼠咬袖子　熱情邀主人來作客

退休汪汪隊「職業病」檢查路人包包

出國擔心貓太想她　收到照片傻眼

胖虎班運動累爆　睡死打呼叫不醒

熱門寵物影片

更多
稱職貓褓姆2

稱職貓褓姆2

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

阿金超愛舔主人的光頭　被制止時還咬對方手XD

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

虎斑貓賴媽腿上不讓出門吃飯　被拜託離開...牠無奈：好啦～

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面