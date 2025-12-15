ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
迷路小烏龜闖進操場　八德國中師生愛心救援取名「校規」

▲八德國中師生救援迷路小烏龜

▲八德國中師生救援迷路小烏龜。（圖／教育局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市立八德國中近日出現一段溫馨的生命教育故事。一隻渾身泥濘、迷途又活耀的小烏龜，不時現身在操場旁廁所外的排水孔中，成為校園話題。因小烏龜再次探頭探腦，促使師生展開救援行動，體會一堂真實而深刻的生命教育課程。

八德國中15日表示，這隻龜背後半部有斑點的烏龜原是校內生態池的「小住民」，疑似前陣子豪大雨，因池塘滿水位而離家，獨自沿著花圃向操場移動，最終不慎跌入排水溝。被發現時，烏龜全身覆滿淤泥與落葉，狀態明顯不佳。

▲八德國中師生救援迷路小烏龜

▲八德國中師生救援迷路小烏龜。（圖／教育局提供）

學生立即向老師通報，教師也迅速借來漁網，準備展開救援。救援最具挑戰的一步，是揭開排水溝上方沉重的鐵蓋板。該蓋板平時需兩名成人合力移動，但學生們在老師指導下與四、五名學生合力拉起鐵板，用力嘗試數次後，終於成功掀開救援空間。孩子們滿是汗珠的臉上展現出的決心與合作精神，讓在場師長深受感動，也體現出生命教育早已在學生心中萌芽了。

烏龜被成功撈起後，全身沾滿泥沙。學生主動端來多桶清水細心沖洗，並以輕柔動作刷去背甲污泥。有人提出帶飼料，有人自願負責換水，甚至第一時間替小龜取名「校規(龜)」，象徵牠成為八德國中的「新夥伴」。而學生投入照護的態度，更展現出同理心與對生命的珍惜。

校長鍾美華表示：這起事件不僅增添校園生態趣味，更讓師生共同見證生命教育的實踐過程。學生的細心、耐心與行動力，正是學校期望培育的品格核心。「孩子們展現的並不只是技術，而是對生命的尊重與關懷。

