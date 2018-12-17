汪汪回家就腳麻！委屈黏電梯　爸崩潰喊2分鐘「出來」

▲汪不願回家，爸爸在電梯外喊到崩潰。（影／網友松伯授權提供，下同）

實習記者呂佩倫／採訪報導

人家不想回家啦！台中米克斯「胡迪」這天放風時間結束不願回家開始耍賴，屁股像是被膠水黏在電梯內，爸爸松伯在外狂喊「出來」，汪依然不為所動，固執的模樣認證自己的柴犬血統。把拔將影片上傳至臉書社團「米克斯傳奇」，胡迪一臉委屈的模樣讓不少網友笑翻，「家裡沒溫暖！」

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▲胡迪一臉委屈的坐在電梯內不肯回家。



從影片中可以看到，胡迪坐在電梯裡一動也不動，一臉委屈的模樣透露出牠不想回家的心情，直到電梯門關上汪汪也不肯起身。老爸在外頭不斷要求胡迪出來，崩潰大喊「快點啦」，眼看霸佔電梯太久，最後只好親自進到裡面推狗狗一把，才終於踏上回家的最後一哩路。松伯也提到，胡迪已有多次耍賴前科，這並非第一次賴皮不回家。

▲汪：咖啡第二杯半價～

松伯受訪時表示，胡迪個性特別慵懶，是鬆獅犬跟柴犬的混種，因此也有點「固執」，狗狗目前4歲左右，可是年紀輕輕卻擁有一副老態，所以時常被問說，「是不是很老了？」讓爸爸哭笑不得。

▲胡迪是鬆獅混柴犬。

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影片上傳後，胡迪委屈模樣和爸爸崩潰的對比吸引不少網友，也有人逗趣留言，「牠想玩1.2.3.木頭人啦」、「愛上一個不回家的人」、「請問是家裡沒溫暖嗎？」、「你喊破喉嚨都沒用的」、「8樓的等電梯等很久了」、「再～給我2分鐘」、「腳麻去了，無法動彈」、「汪：回家？我生理跟心理還沒準備好」。

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