羽絨外套太小件！柯基屁屁「整個爆出」超顯胖　網笑：要買3XL啦

▲媽媽不小心衣服買太小件了...（圖／有點毛毛的／網友林函汝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



寵物小組／綜合報導

媽媽...這件無法遮住我的大屁屁！飼主林函汝飼養一隻可愛的小柯基「咕嚕」，這天帶牠出門散散步時，發現羽絨外套買太小件，害得小朋友走路過程，屁屁整個嚴重爆出，顯得特別得胖，這下網友看到肥美的屁股搖晃，直呼「超可愛的」。

影片中，咕嚕走在主人前方。只見這個小短腿，前半身被外套給包出，害得飽滿的屁屁變得更加圓滾與性感！媽媽以寶貝的口吻笑說，「馬麻～這件衣服顯胖啦！屁屁遮不住啦...」。

▲柯基的屁股受到許多人喜愛。



媽媽先前受訪曾經提到，咕嚕是一隻愛吃又撒嬌的小男生，即便是不認識的人叫名字或稱讚牠，咕嚕都會扭屁屁邊走過去討摸，「平常回家牠都會迎接家人，當我坐下或蹲下牠就會飛～過來要舔我，然後頭就直接放在我腳上不走了」。

媽媽17日將短片上傳至粉專《咕嚕咕嚕-柯基犬》和《有點毛毛的》寵物社團，網友紛紛在底下搞笑留言，「胖子穿羽絨外套就是胖」、「那個屁股讓人一直想看下去」、「可愛的卡撐，不用遮啦」、「這個我一定要抱緊處理」、「把屁股擠出來」，還有一位粉絲笑說，「麻麻要買3XL的啦...不然那個E+CUP級的肥屁股怎麼辦...」。

▼下次幫我買大件一點啦！



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