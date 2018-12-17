ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

> >

羽絨外套太小件！柯基屁屁「整個爆出」超顯胖　網笑：要買3XL啦

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲羽絨外套太小件！柯基屁屁「整個爆出」超顯胖　網笑：要買3XL啦。（圖／有點毛毛的／網友林函汝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲媽媽不小心衣服買太小件了...（圖／有點毛毛的／網友林函汝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

寵物小組／綜合報導

媽媽...這件無法遮住我的大屁屁！飼主林函汝飼養一隻可愛的小柯基「咕嚕」，這天帶牠出門散散步時，發現羽絨外套買太小件，害得小朋友走路過程，屁屁整個嚴重爆出，顯得特別得胖，這下網友看到肥美的屁股搖晃，直呼「超可愛的」。

影片中，咕嚕走在主人前方。只見這個小短腿，前半身被外套給包出，害得飽滿的屁屁變得更加圓滾與性感！媽媽以寶貝的口吻笑說，「馬麻～這件衣服顯胖啦！屁屁遮不住啦...」。

▲羽絨外套太小件！柯基屁屁「整個爆出」超顯胖　網笑：要買3XL啦。（圖／有點毛毛的／網友林函汝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柯基的屁股受到許多人喜愛。

媽媽先前受訪曾經提到，咕嚕是一隻愛吃又撒嬌的小男生，即便是不認識的人叫名字或稱讚牠，咕嚕都會扭屁屁邊走過去討摸，「平常回家牠都會迎接家人，當我坐下或蹲下牠就會飛～過來要舔我，然後頭就直接放在我腳上不走了」。

媽媽17日將短片上傳至粉專《咕嚕咕嚕-柯基犬》和《有點毛毛的》寵物社團，網友紛紛在底下搞笑留言，「胖子穿羽絨外套就是胖」、「那個屁股讓人一直想看下去」、「可愛的卡撐，不用遮啦」、「這個我一定要抱緊處理」、「把屁股擠出來」，還有一位粉絲笑說，「麻麻要買3XL的啦...不然那個E+CUP級的肥屁股怎麼辦...」。

▼下次幫我買大件一點啦！

▲羽絨外套太小件！柯基屁屁「整個爆出」超顯胖　網笑：要買3XL啦。（圖／有點毛毛的／網友林函汝提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

 

更多精彩影片：

關鍵字： 柯基羽絨外套屁股寵物

點這裡，留個言吧! FB Weibo G+
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

豆漿出巡竟埋頭聞女鄰居白鞋　爸緊張蹲邊邊：白Ｘ喔，會被告

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

影／厭世柴一早「癱沙發思考狗生」　媽起床無言：演哪..

遊民主人看醫生…4汪眉頭緊皺憂心等門　原來他平常這..

地獄之狗皮膚如柏油龜裂　好心人慧眼看出原貌…獲救後..

紅口蝮蛇遭白老鼠剝皮啃食！　專家3點警告：別讓蛇鼠..

不爽被偷拍！粉紅豬原地「歪頭皺眉」　狠青鏡頭8秒笑..

天天偷窺上廁所！小柴「有樣學樣」站著尿　爸笑翻：妳..

整窩側躺只有牠「開腿翻肚」　媽出賣虎斑長大照：睡姿..

帶狗回家險斷絕關係！媽變專屬造型師　手縫「嬤孫裝」..

眼流綠膿！　6週小海豹「破頭2洞」被人丟下海…獲救..

加大火1個月見愛貓在家園灰燼中等　她哭著喊：Tim..

豆漿出巡竟埋頭聞女鄰居白鞋　爸緊張蹲邊邊：白Ｘ喔，..

男友過敏困擾24年！　 吸貓1年「產生抗體」全身毛..

剪指甲伺候！阿柴被迫服刑　尖叫雞式慘叫網笑瘋：太犀..

貓與香菜-原來不只是開心？解密貓咪兩大賣萌行為！

浪浪別哭-抓狂！狗老是搞破壞怎麼辦?

Jessica Law羅明嘉-巴西龜、赫曼陸龜寶寶..

好味小姐-【好味貓知識】最常被誤導！貓能喝牛奶嗎？

《倉鼠人》鼠V.S鳥！1000片積木開箱　2種賽道..

嚕爸-『臘腸狗的菊花 』沒看過的白黃色菊花！苗栗銅..

校犬「可樂」亂入校慶舞獅表演　全程公然挑釁：你是什..

視線同高被冒犯！醋喵肉球重擊小奴才　貓老爹施「獨門..

貪玩貓飛到薄薄電視上...差點打翻　網友壞心歪樓：..

天冷寂寞！%車小弟「幫坐墊打蠟」幸福搖擺　網：幫單..

非法獵殺百頭鹿！法官判他每月看一次《小鹿斑比》

狗女兒散步被硬上　老爸先踹公狗再一拳打爆飼主眼球

狗狗口腔健康高危險份子TOP5　你家狗寶貝上榜了嗎..

恐怖示範…消防員教如何擺脫巨蟒　自己被勒到爆青筋小..

肉搜！犯人阿金霸凌汪姐　死咬領口用力硬扯「強行」脫..

戲精汪上秒露出尖牙　聽爸「哼」秒裝乖：我們相親相愛

柴柴選手「帶球走步」咬破犯規啦！　媽無奈：又沒氣了

快訊／隋棠生了！　產後秒曝光「雙頰泛紅」美呆

裕隆加碼投資納智捷近72億元　只為一圓嚴凱泰未竟的..

上萬喬丹鞋被父摔裂！　16歲兒怒衝警局報警：處理我..

《遠征M》Android刪檔封測啟動　力邀周星馳御..

獨家／人帥真好！廖人帥掏10萬助「撞毀法拉利孝子」

應采兒爆有孕後首露面「寬鬆全身照」曝光！　被問二胎..

開34槍！單親媽射死4華裔養子女後自盡　驗屍報告揭..

大叔衝上前：我女兒是鐵粉　世勳、Kai「當下對話」..

視線同高被冒犯！醋喵肉球重擊小奴才　貓老爹施「獨門..

尾牙廠商：票選最想看的歌手！朱俐靜一上台「傻眼爆哭..

寵物動物熱門新聞

校犬亂入舞獅表演：你什麼生物？

吃麵條秒流出　破喉狗終於能吃飽

你要幹嘛？柴柴突然站床邊小聲汪

消防員教擺脫巨蟒　自己被勒到爆..

豬被逼互靠背睡覺　避免夢中溺死

斷腿小黃被釣具店收編　開心打工

這狗床寶寶也愛睡　媽讚cp值超..

幫汪點燈被問生肖　姐聽解答笑翻

狼蛛變龍貓公車　揹數十隻寶寶出..

黃金自動做連串指令　都為討好人

愛貓驟逝男孩忍慟　收禮物瞬間飆..

狗鼻抗豬瘟　11個月聞出400..

愛犬被硬上　父一拳打爆飼主眼球

貓咪走陶瓷步伸展台　老闆冒冷汗

讀者迴響

熱門新聞

校犬亂入舞獅表演：你什麼生物？

吃麵條秒流出　破喉狗終於能吃飽

你要幹嘛？柴柴突然站床邊小聲汪

消防員教擺脫巨蟒　自己被勒到爆..

豬被逼互靠背睡覺　避免夢中溺死

斷腿小黃被釣具店收編　開心打工

這狗床寶寶也愛睡　媽讚cp值超..

幫汪點燈被問生肖　姐聽解答笑翻

狼蛛變龍貓公車　揹數十隻寶寶出..

黃金自動做連串指令　都為討好人

愛貓驟逝男孩忍慟　收禮物瞬間飆..

狗鼻抗豬瘟　11個月聞出400..

愛犬被硬上　父一拳打爆飼主眼球

貓咪走陶瓷步伸展台　老闆冒冷汗

花2年走出陰影　圈圈逃寄養家4..

最新影片

更多

豆漿出巡竟埋頭聞女鄰居白鞋　爸緊張蹲邊邊：白Ｘ喔，會被告

男友過敏困擾24年！　 吸貓1年「產生抗體」全身毛也OK

剪指甲伺候！阿柴被迫服刑　尖叫雞式慘叫網笑瘋：太犀利

貓與香菜-原來不只是開心？解密貓咪兩大賣萌行為！

浪浪別哭-抓狂！狗老是搞破壞怎麼辦?

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

專家：房價一跌不振？買房趁現在

房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新聞雲股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面