小小醫生驚呼：貓咪生病了！　超暖治療方式讓網友好羨慕

▲小萌妹Cosplay醫生，給愛貓的治療方式就是獻吻。（圖／翻攝自Instagram用戶「joyandtreasure」，下同）



寵物小組／綜合報導

生病了需要對症下藥，不過這治療方式感覺很有效果喔！？國外有段影片最近在網上瘋傳，內容是有位可愛的小萌妹這天把頭髮綁起來，並且戴上聽診器玩具要給愛喵看診，看起來超有架式，而且當網友們看到她的治療方式，更是紛紛羨慕的說，「好想當那隻貓～」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

Instagram用戶「joyandtreasure」分享這段影片，並以貓咪的口吻註解表示，「我只是想要你陪我多點時間，還有你的吻。」畫面中可見，小萌妹緊張的大叫，「不！貓咪生病了，很快媽咪就會帶你去看醫生，還有吃藥。」接著把聽診器放在貓咪的肚皮上，仔細聽了一下，然後下秒就送上香吻。

在 Instagram 查看這則貼文 Joy & Treasure（@joyandtreasure）分享的貼文 於 PST 2018 年 12月 月 17 日 下午 4:49 張貼

其實一開始媽媽艾瑞兒就很想養貓，有次無意間讓她發現一個叫做bethostern的中途IG帳號，於是便寫了申請書給對方，經過了一連串的條件篩選及身家調查後，艾瑞兒終於通過審查，最後如願地領養到了2隻虎斑小貓喬伊（Joy）和寶物（Treasure）！

2隻貓咪的個性穩重又親人，非常適合在有小孩的家庭生活；但因為艾瑞兒其中一個女兒布麗年紀還小，擔心她會不懂如何與貓咪相處，因此十分耐心地教導她。沒想到布麗十分有慧根，在媽媽的指導之下，年紀小小就已經成為十分稱職的貓奴了呢！

影片雖然不是IG上最新的視頻，但因為小女孩和貓咪的互動相當可愛又溫暖，最近又被許多寵物專頁轉載分享，目前已累積5萬多次的觀看次數，網友們看完都留言表示，「太可愛了啦！」、「好想把頭埋進貓咪的肚皮XDD」、「妹妹好可愛想被親...嘻嘻」、「小女孩長大不得了阿」、「有人注意到嗎？主子也好配合喔～」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

在 Instagram 查看這則貼文 Joy & Treasure（@joyandtreasure）分享的貼文 於 PDT 2018 年 6月 月 1 日 上午 5:12 張貼

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