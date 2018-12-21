分離2個月…水瀨一家4口重新團聚　享受水中追族玩耍快感

▲帥氣又可愛的水瀨爸爸「小金」。

寵物小組／綜合報導

台北市立動物園的歐亞水瀨家族，自從年初水瀨媽媽「金莎」產下雙胞胎寶寶「浯優」和「浯綠」後，園方為了讓金莎可以專心哺育寶寶，參照IUCN國際自然保育聯盟及國際間專業照養等資訊，讓水瀨爸爸「小金」在育幼過程中短暫缺席。2個月之後在照養團隊審慎評估之下，決定讓分離的一家人重新團聚。

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▲母女一同到戶外活動場活動。

年初以來，常常可以看到金莎帶著哥哥浯優和妹妹浯綠到戶外活動場熟悉環境，並在孩子面前展現下水抓魚的技能，為了讓一家4口得以成功團聚，照養團隊早在10月初就先讓小金搬家去當金莎母子的室友，慢慢熟悉彼此的味道，同時也開始觀察不同個體間的互動，做為未來混群的參考依據。由於彼此的互動狀況良好，10月中旬園方決定讓小金單獨到戶外活動場活動筋骨，在持續2週的觀察後，發現彼此間適應良好，也讓保育員對混群更加有信心。

▲用餐時間一到，水池就會變得很熱鬧。

11月26日一家四口終於團聚，當天在室內見面，浯優立刻展現活繃亂跳的個性，能快速跟上金莎、小金的腳步，浯綠則是較慢才跟上，回到戶外活動場後，大部分時間浯優都一直和金莎、小金在活動場追逐玩耍，相反的浯綠則是單獨行動。照養團隊也不敢鬆懈，全程仔細觀察小金和金莎母子的互動，幸運的是，一家4口都沒出現威嚇打鬥的行為。

▲幸福的夫妻檔「小金」、「金莎」。

一個禮拜混群順利的情況下，照養團隊在12月上旬開始全日混群，並觀察一家4口的互動狀態，同時也感受到一家幸福洋溢的氛圍。有趣的是，保育員在浮球餵食的過程中發現浯綠早上都比較不想活動，常常是在金莎、小金、浯優吃了一半之後，才開始動作，但浯綠到下午就活力十足，因此被保育員取了「宅女」的綽號。

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▲歐亞水瀨哥哥「浯優」個性活繃亂跳。



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