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殺海豚捕鯊魚！　一碗魚翅的黑暗真相：7成汞超標「煮完更毒」

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鯊魚。（圖／達志影像）

▲鯊魚是海洋食物鏈頂端的掠食者。（圖／達志影像）

寵物小組／綜合報導

過年免不了吃好料，但擺上桌的一小碗魚翅背後其實有著血腥與黑暗的真相。據統計，全球每年有7300萬隻鯊魚因為人們的口腹之慾喪命，牠們被活活割下魚鰭後又丟回海裡，只能痛苦沈入海底等死。除了捕殺過程殘忍，一碗魚翅羹的營養不僅沒有雞蛋高，甚至還含有重金屬和毒素。

環境正義基金會(EJF,Environmental Justice Foundation)2018年12月初公布調查報告，指出有5艘台灣遠洋漁船濫捕鯊魚取魚翅再丟回海裡，甚至屠宰海豚作為誘餌，好吸引鯊魚進行捕撈，「在3個月的航行中，大約有300隻海豚因此送命。」就連海龜、偽虎鯨也逃不過被捕撈宰殺的命運。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

依據WildAid公佈的「2018年台灣魚翅消費暨保育意識」調查報告，過去3年內有高達7成台灣人曾食用魚翅，近一年食用比例降至3成，顯見台灣魚翅消費習慣已經逐年改變，保護海洋及環保意識也逐漸提升。調查也指出，8成3的民眾是在婚宴場合被請吃魚翅，其中4成4即使不想吃，為了給面子還是會吃。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

海洋生物會吸收海洋中污染物的重金屬和毒素，在海洋生態大魚吃小魚的過程中，因為「生物累積作用」，一層一層疊加在掠食者體內。由於鯊魚是位於海洋生物鏈頂端的掠食者，因此體內的毒素和重金屬濃度也最高。事實上，7成的魚翅都有汞超標問題，即使烹調也不會消失，反而會「更加濃縮」，吃下肚後會累積在人體內，將損害中樞神經及生殖系統。

▲「綠色新娘」宴客不請魚翅羹　用53張桌卡說服賓客長輩（圖／鄧曉筠提供）

▲許多人都是在婚宴、年節時吃到魚翅，但也有力倡保育的新人在宴客時表明「不請魚翅」的原因。（圖／網友鄧曉筠提供）

關鍵字： 魚翅魚翅羹鯊魚海洋生態食物鏈生物累積作用

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