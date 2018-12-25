媽媽快溺水！3傻汪衝廁所抱腿大叫　飼主無奈：不會掉下去啦

▲狗狗一看到馬麻去浴室馬上跟過來撲腿。（圖／網友曾奕璇授權提供，下同）



記者闕雁琳／採訪報導

忠心護主的心要跟好跟滿。新北淡水一名飼主曾奕璇有3隻汪保鑣貼身保護，就連上廁所也不給點私人空間，只要看到馬麻走進廁所，二話不說跟進去抱腿大叫，每次的浮誇舉動都讓她哭笑不得，「我不過就上個廁所而已，不會掉下去啦。」

畫面中，黑狗勾等跨坐在她腿上一臉擔心，腳中間的則是柯基犬噗噗，另一隻在門口大叫的則是米克斯Curry，每隻都分配好各自的工作，隨時注意馬麻的安危，好像她隨時都會被馬桶捲走。曾奕璇笑說，牠們帶回來養沒多久就會了，連洗澡都會這樣等，「牠們每次這樣，我直接跟牠們講，啊我是掉進去了嗎？不要這樣啦！！」

▲可愛又傲嬌的Curry。

曾奕璇提到，3隻狗狗都是領養回來的狗狗，勾等是來寄宿的小朋友，個性黏到翻天，喜歡鑽被子跟人一起睡，噗噗則是非常愛吃，很懶不愛動，愛當宅女；Curry是愛當老大又很傲嬌，同時是家裡的老大，自從養狗之後家裡變得像菜市場熱鬧滾滾，，也常發生像這樣的可愛小插曲。

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▲還好有我們馬麻才沒被馬桶沖走～

照片分享到「米克斯傳奇」之後，許多網友看完紛紛打趣留言，「馬麻要上廁所了，我們趕快去保護他」、「右一還吹狗雷」、「很怕上一上在廁所消失齁」、「這樣 ..............壓力好大啊」、「好多保鑣」、「上廁所是最脆弱的時候」、「廁所有危險！啟動保護模式」、「 放水準備洗澡會不會都跑光XD」。

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