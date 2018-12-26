長期關鐵籠、全身皮膚病　跛腳貴賓被她救援「美得像娃娃」

記者吳鎮良／採訪報導

有了愛的孩子，真的會變得不一樣，就連外表都改變了！貴賓犬恰口（台語：車庫）以前住在前飼主的車庫裡，周圍除了積滿了大小便之外，也積滿了許多垃圾，甚至身上還有皮膚病，還好被寵物美容師Kina和友人救援後，現在已經是隻漂亮且身體健康的毛孩，就連Kina也驚訝的說，「眼神也完全不一樣了。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

美容師Kina回憶，恰口以前是我們接送的客人養的狗，因為我們在接送的過程中，都會看到每個家庭養狗的習慣，「當初看到牠住在一個鐵皮屋裡，那鐵籠的位置是在車庫，每天到了以後、對方電話接了，就只是把鐵門打開，我其實沒什麼看過牠的主人。」

▲看起來像洋娃娃的恰口，過去其實有段令人心痛的故事。（圖／記者吳鎮良攝）



▲救援前的恰口。（圖／美容師Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲恰口現在是《ETtoday東森寵物雲》新豐分店的店犬。（圖／美容師Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

不過有次鐵門打開後，卻沒有看到恰口的籠子，讓美容師Kina相當緊張。她說，「那時候都看不到恰口，因為外面堆滿了垃圾，我們看了真的很心痛！另外，附近的大小便都沒清，飼料有放可是摻到水，狗狗也全身皮膚病，所以我就跟另一個同事，2人一起決定請對方做棄養的動作，由我們來照顧，因為覺得這樣恰口才能更幸福。後來對方直接接受了。」

經過妥善照顧的恰口，現在漂亮的像洋娃娃一樣，而且還是《ETtoday東森寵物雲商店-新豐門市》的店犬喔！個性乖巧又貼心的牠脾氣非常好，跟同伴相處或是貓咪也很穩定，而且每次看到美容師Kina在和朋友聊天時，總是會走過去靠在他們身邊，或是躺在腳邊附近，可愛的模樣讓人看了超療癒。

▲寵物美容師Kina本身有認養隻混種犬「萌萌」。（圖／記者吳鎮良攝）



▲度估中的恰口。（圖／記者吳鎮良攝）



值得一提的是，恰口以前從不搖尾巴，對聲音也不大有反應，看起來總是呆呆的，不過現在如果叫牠，不只會馬上走過來，還會開心的搖尾巴，眼神也完全和以前不一樣了。美容師Kina表示，在舊家時恰口有發生車禍，當時前飼主似乎沒有帶牠去看醫生，導致牠的左後腳現在是萎縮，不過沒有壞死，只是可能要開刀才會好，「但因為年紀大了，所以有些風險，這些都還需要評估。」

目前9歲的恰口個性活潑可愛，即使左後腳萎縮，但並沒有因此影響牠的生活作息，到了戶外就跟其他毛孩一樣，可以跑跑跳跳的。美容師Kina說，「我會幫恰口找家，但在沒找到之前，我都會一直顧著牠；可能因為我比較心疼牠吧！所以希望牠未來的主人，是一個我也可以信任的人。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲恰口如果太開心，耳朵還會「飛」起來呢！（圖／美容師Kina提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲《ETtoday東森寵物雲商店-新豐門市》內部環境。（圖／記者吳鎮良攝）

【東森寵物雲商店新豐店資訊】

電話：03-557-7673

地址：新竹縣新豐鄉新興路56號

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