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新加坡「水獺」萌到出限量周邊！　可愛背後竟藏滿滿洋蔥

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▲▼新加坡關懷水獺組織Ottercity推出3款限量版胸針。（圖／翻攝自Facebook／Ottercity）

▲新加坡經過環境整頓後，成為水獺的天堂。（圖／翻攝自Facebook／Ottercity）

國際中心／綜合報導

在高度發展的新加坡裡，竟還住著一群可愛「嬌客」，就是野生水獺家族！不僅擄獲了總理李顯龍芳心，最近還萌到推出限量版胸針，以3隻高人氣水獺做為主角，但其實3款造型背後都隱藏著不同的動人故事。

新加坡關懷水獺組織Ottercity設計的限量版胸針曝光，柔和的少女配色加上超萌水獺，立刻就有網友留言搶購。該組織最近在臉書上PO出這3隻水獺的感人救援故事，提醒更多人重視野生動物保育。

第一枚胸針是水獺寶寶Aquarius，這隻小公主起初是在白沙公園被發現，當時牠受了重傷非常虛弱，背後有條又深又長的血色傷痕。經過保育團體調查後發現，原來讓牠受傷的就是廢棄物「塑膠環」，幸好經過3周的治療後Aquarius才又恢復活力。

第二枚胸針上的無辜臉水獺是Toby，這隻小水獺原本住在濱海灣家族，不過，6周大就被家族成員拋棄，在外流浪時困在水道差點溺斃，後來被人發現後救起。經過一番波折，順利回到家族中和家人團聚。

第三枚胸針上霸氣的水獺是Bishan Dad，牠是碧山水獺家族的領導者，個性聰明又勇敢，還曾帶領整個家族從碧山公園遠征濱海灣，十分具有王者風範。不幸的是，牠今年5月已經去世，動保組織才推出這款胸針來紀念英勇的Bishan Dad。

據了解，新加坡過去因為環境破壞嚴重，很少看到水獺的身影，經過政府數十年設立公園、清理水道等等改善後，如今有不少水獺家族都會現身的「熱點」，包括碧山、濱海灣花園、加冷河、榜鵝濱水區、東海岸公園等等，其中又以「碧山10」和「濱海灣5」為新加坡人普遍熟知的水獺家族。

關鍵字： 新加坡水獺動物救援動物保育AquariusTobyBishan Dad

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