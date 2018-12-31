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2年前聽到「抱抱」嚇塞冰箱縫　米克斯拿鐵展燦爛笑容

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米克斯拿鐵。（圖／Sunny Junior提供）

▲拿鐵2016年跨年夜到新家，聽到抱抱嚇得塞進冰箱縫。（圖／飼主Sunny Junior提供）

記者李依融／綜合報導

米克斯「拿鐵」2016年跨年夜被領養，當時聽到「抱抱」竟然嚇得塞在冰箱縫隙，等到半夜沒有人了才敢出來吃喝，2年過去了，拿鐵憂鬱的臉換上笑容，也喜歡跟媽媽撒嬌，雖然還是有些害羞容易緊張，但是這麼大的進步讓領養牠的Sunny Junior好感動。

拿鐵原本是新屋收容所裡的狗狗，因為生性膽小不敢搶食非常瘦弱，經常去拍照的攝影師Sunny Junior幫牠找新家，原本由彰化一名愛媽領養，但拿鐵還是動也不動，因此在2016年12月31日，Sunny Junior親自開車到彰化領養拿鐵回家。然而一進家門，拿鐵馬上就躲在廚房的角落，Sunny Junior說，「我想把牠抱出來，想不到這個動作把牠嚇得塞進縫裡。」

米克斯拿鐵。（圖／飼主Sunny Junior提供）

▲拿鐵在收容所1個月，因為不敢搶食日漸消瘦。（圖／飼主Sunny Junior提供）

拿鐵雖然有家了，但是等大家都睡了牠才敢吃喝，不過家人還是很努力想讓牠知道「你有家了，我們很愛你，不會傷害你。」直到1個月後拿鐵才願意靠近人走來走去，有時吠個幾聲，這些平常不過的行為，卻讓Sunny Junior高興得「快哭了」。

米克斯拿鐵。（圖／飼主Sunny Junior提供）

▲拿鐵被標為「會咬人」，但家人都沒被牠咬過。（圖／飼主Sunny Junior提供）

Sunny Junior回憶，拿鐵在收容所時紀錄卡上貼著「會咬人」的標籤，「之前我要抓牠的時候牠也會強烈抵抗，我的手不只一次在牠的嘴裡，但是牠始終都不敢咬下去。」讓他印象深刻的是，拿鐵回家的第一晚躲在廚房，他睡前拿了一塊尿布墊放在客廳，心裡想著「我可能是異想天開吧！」沒想到隔天一早看到拿鐵給了大驚喜，尿布墊上完美「正中紅心」。他每天都會幫拿鐵拍照，「一直以來牠都是一號表情不曾笑過，在經過將近200天後，我第一次記錄下牠的笑臉。」

米克斯拿鐵。（圖／Sunny Junior提供）

▲▼相隔200天，拿鐵終於開口笑了。（圖／飼主Sunny Junior提供）

米克斯拿鐵。（圖／飼主Sunny Junior提供）

因為曾經在收容所生活，拿鐵對外面的世界很害怕，在家人做了好多練習之後，牠終於在2018年1月1日第一次走到戶外，曬曬久違的太陽。Sunny Junior說，拿鐵很顧家人，「牠一出門就會往前衝，沒有牽牠的人就會被落在後面，這時候拿鐵會停下來往後看，一一點名確認家裡的人都跟上了，牠才會往前走。」

米克斯拿鐵。（圖／飼主Sunny Junior提供）

▲連散步都練習了好久，拿鐵到新家1年總算曬到久違的陽光。（圖／飼主Sunny Junior提供）

拿鐵進步了很多，但是只要有陌生人來家裡，牠一定馬上衝去房間躲起來，而在家裡牠最喜歡媽媽，只有跟媽媽相處的時候才會表現得很自然。媽媽每天都會跟拿鐵說話、摸摸，還稱讚「很帥」，如果媽媽回家，拿鐵就會很開心上前迎接。Sunny Junior表示，「可能一開始都是我抓牠去醫院、去洗澡，牠有點怕我，如果我要摸牠只能追著牠跑，牠主動來靠著我也是這幾天的事，這將近2年的時間。」

米克斯拿鐵。（圖／飼主Sunny Junior提供）

▲只有媽媽能這樣摸拿鐵。（圖／飼主Sunny Junior提供）

米克斯拿鐵。（圖／飼主Sunny Junior提供）

▲拿鐵花了2年第一次主動靠近Sunny Junior。（圖／飼主Sunny Junior提供）

比起吃醋拿鐵比較愛媽媽，Sunny Junior倒是很心疼拿鐵辛苦克服內心的恐懼和壓力，「牠靠在我身邊的時候，內心只覺得真的好不容易。」Sunny Junior說，曾經聽過有人因為拿鐵的故事而去領養，「我很高興拿鐵能幫助牠的朋友」。

拿鐵被領養後的幸福生活即將邁入第三年，每次跨年的「新年快樂」，就會讓家人想起拿鐵從一開始的骨瘦嶙峋到現在帥得發亮、從害怕得塞在冰箱縫到現在願意與人親近，對拿鐵和家人來說，2016年的跨年夜就是幸福的起點。

米克斯拿鐵。（圖／飼主Sunny Junior提供）

▲拿鐵簡直是定點尿尿神犬，現在尿布不乾淨還不願意尿。（圖／飼主Sunny Junior提供）

Sunny Junior因為經常在收容所拍攝米克斯，發現很多膽小的成犬領養率或是存活率都比較低，因為這些恐懼、害怕的狗狗一直都存在，他希望大家也能給這些比較害羞的孩子機會，讓牠們不用在驚恐中度日。

米克斯拿鐵。（圖／飼主Sunny Junior提供）

▲▼終於有自己的床、有心愛的玩具，但對拿鐵來說，最棒的還是全家在一起。（圖／飼主Sunny Junior提供）

米克斯拿鐵。（圖／飼主Sunny Junior提供）

關鍵字： 收容所米克斯領養溫馨米克斯拿鐵

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